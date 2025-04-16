البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد 27 أبريل 2025.

ويأتي ذلك بعد، قرار البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك، يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025. بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.



إجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية خلال الفترة المقبلة، والتي شملت أيضًا اعتبار الخميس 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بدلًا من الجمعة 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك اعتبار الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.





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