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ثقافة وفنون

بعد جدل ملابسه، محمد رمضان يحتفل بنجاح أدائه في مهرجان كوتشيلا

محمد رمضان في كوتشيلا،
محمد رمضان في كوتشيلا، فيتو

احتفل النجم محمد رمضان من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بالنجاح الكبير الذي تلقاه بعد أدائه في مهرجان كوتشيلا فالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان صور له في مدينة لوس أنجلوس مع أغنية “Dangerous” للفنان العالمي مايكل جاكسون، معلقًا: “أجواء لوس أنجلوس ”الخطيرة" تسيطر على كوتشيلا"

ومن ضمن الصور التي نشرها رمضان، صورة يستعرض من خلالها المشاهدات التي استطاع أدائه في كوتشيلا جذبه بأكثر من 4 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع مشاركة الصور والفيديوهات القصيرة “تيكتوك”.

محمد رمضان يثير الجدل بمهرجان كوتشيلا

جدير بالذكر أن الممثل محمد رمضان أثار غضب المصريين، بسبب ظهوره بملابس غريبة، في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، فكان مرتديًا ما يشبه "بدلة الرقص"، على المسرح، وكان يرقص بشكل مثير وغريب.

ويُعرف محمد رمضان بإطلالاته الغريبة والمثيرة للجدل في حفلاته، حيث يحرص دائمًا على الظهور بأزياء خارجة عن المألوف، ليتصدر التريند، ففي في حفل له عام ٢٠١٩ ظهر محمد رمضان بقميص شفاف أسود يعرف بـ "السي ثرو"، وأثارت هذه الملابس جدلًا واسعًا من قبل المصريين، الذين وصفوا القميص لا يناسب المجتمعات العربية والشرقية.

وظهر رمضان في حفل بالشيخ زايد عام ٢٠٢٠، وهو يرتدي أكثر من بالطو من الفرو بدون أي قطعة ملابس من تحته وهو ما جعله عرضة لهجوم الجمهور.

وفي المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، عام 2023، ظهر محمد رمضان مرتديًا قميصًا أبيض مرصعًا بالألماس تخطت قيمته آنذاك 112 ألف جنيه مصري، مع نظارة شمسية  بسعر يقارب 21 ألف جنيه مصري، الأمر الذي أثار انتقاد المصريين له.

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