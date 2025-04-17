بعد ملابسه المثيرة، محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه

فاجأ، الفنان محمد رمضان، جمهوره ومحبيه، بالترويج من جديد، لأحدث أعماله الذى من المقرر طرحها بعنوان “بحب أغيظهم”.

في هذا السياق، نشر “رمضان”، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وصورة تحمل عبارة “بحب أغيظهم”، وهو ما أثار تفاعل الجمهور، بعد الانتقادات الذى تعرض لها لإطلالته في مهرجان أمريكا.

أغنية محمد رمضان الجديدة



وقال محمد رمضان إن أغنيته الجديدة “بحب أغيظهم” من المفترض طرحها اليوم الخميس، مشيرا إلى أن حفله الثاني في كوتشيلا يوم الأحد المقبل.

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.

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