بعد واقعة محمد رمضان، رسائل الجمهور إلى أحمد سعد بسبب ملابس آخر حفلاته

تصدر الفنان أحمد سعد خلال الساعات القليلة الماضية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإطلالة التي ظهر بها في آخر حفلاته الغنائية.

حفل أحمد سعد

وظهر أحمد سعد في آخر حفلاته بإطلالة كلاسيكية بسيطة خطفت أنظار الجمهور الذي ربط مظهره بواقعة محمد رمضان الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا بسبب ظهوره بملابس تشبه بدلة الرقص أثناء مشاركته في آخر حفلاته ضمن مهرجان كوتشيلا.

و قال البعض إن “سعد” خاف من الهجوم عليه فاضطر إلى ارتداء ملابس كلاكسية خوفًا من الانتقادات اللاذعة، فيما قال البعض الأخر أن خوف أحمد سعد من الهجوم عليه أسلم حل له للهروب من إثارة الجدل

ومن ناحية أخري كان قد طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، دعما لقرار القيادة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الأغنية غناء أحمد سعد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج أسامة الهندي، وإخراج أكرم فاروق، وتقول كلماتها: "سلام مربع لمليون كيلو متر مربع، قاعد على عرش تاريخ العالم متربع، لإرادة وطنية ولكلمة حق ووقفة قوية، إحنا خطوطنا الحمراء أهيه، في كلامنا مش هنرجع".

وكان الفنان أحمد سعد، قد احتفل، بنجاح ألبومه الجديد حبيبنا وسط نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وتألق أحمد سعد، خلال حفل “ألبوم حبيبنا” بأغنية مفتقدني وسط تفاعل كبير من الحضور وصناع الألبوم

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