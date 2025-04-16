الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حورية فرغلي تغني لسعاد حسني مع سعد الصغير

سعد الصغير وحورية
سعد الصغير وحورية فرغلي

يستضيف الفنان سعد الصغير، اليوم الأربعاء الفنانة حورية فرغلي في برنامج سعد مولعها نار في الساعة العاشرة مساءا، ولأول مرة تغني حورية مع سعد أغنية ياواد ياتقيل وأغنية جانا الهوا، وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بالفنان محمد رمضان ومساندتها له في بداياته الفنية، كما تضمنت الحلقة فقرة انسانية تحدثت معها وقامت بمساعدتها.


وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

 

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

 

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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سعد الصغير حورية فرغلي برنامج سعد الصغير

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