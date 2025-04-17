الحكم على المغنية الكورية لى آريم بالسجن عاما و6 أشهر للاحتيال على المعجبين

أصدرت أحد المحاكم الفرعية التابعة لمحكمة منطقة سوون في كوريا الجنوبية حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لعامين بحق لي آريم المعروفة سابقًا كعضوة في فرقة الكيبوب T-ara بعد إدانتها بتهمة الاحتيال على معجبين ومعارف بمبالغ وصلت إلى عشرات الملايين من الوون الكوري، بينما حكم على حبيبها سو دونغ هون بالسجن لمدة عام و6 أشهر، وخلصت المحكمة إلى أنه لعب دورًا رائدًا في القضية.

حيثيات القضية

ووفقًا لما ورد في حيثيات القضية، فقد قامت آريم، البالغة من العمر 31 عامًا، بين شهري مارس ومايو من عام 2023، باقتراض مبالغ مالية من معارف ومعجبين بحجة مشاكل شخصية، ثم امتنعت عن سدادها، مما دفعَ الضحايا إلى تقديم بلاغات ضدها.

وقدرت قيمة المبالغ التي حصلت عليها دون رد بحوالي 37 مليون وون كوري (ما يُعادل نحو 26 الف دولار أمريكي).

في البداية، أنكرت آريم التهم مدعيةً أن حساباتها قد تعرضت للاختراق وأن السبب هو "خطيبها آنذاك"، لكنها اعترفت لاحقًا خلال التحقيقات أنها تصرفت بمفردها.

قضية إساءة معاملة أطفالها والتشهير

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آريم قضايا قانونية، إذ سبق أن صدرت بحقها عقوبة بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين في قضية تتعلق بإساءة معاملة أطفالها والتشهير، وقد اتُهمت حينها بإيذاء أبنائها نفسيًا من خلال توجيه الشتائم لوالدهم أمامهم، كما قامت بالتشهير بشخص كان طرفًا في نزاع قانوني مع حبيبها السابق عبر بث مباشر.

يُذكر أن آريم انضمت إلى فرقة T-ara عام 2012 لكنها غادرتها بعد عام فقط في 2013. وفي عام 2019 تزوجت من رجل أعمال وأنجبت منه طفلين قبل أن تنفصل عنه في 2023. لاحقًا ارتبطت بحبيبها الحالي وأنجبت طفلها الثالث في نوفمبر من نفس العام، ويُقال حاليًا إنها حامل بطفلها الرابع.

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