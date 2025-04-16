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رياضة

دوري أبطال أوروبا، مواعيد مواجهات الدور قبل النهائي

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار منذ قليل على منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل للدور قبل النهائي كل من، باريس سان جيرمان (فرنسا)، وآرسنال (إنجلترا)، وبرشلونة (إسبانيا)، وإنتر ميلان (إيطاليا).

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

المواجهة الأولى

باريس سان جيرمان × أرسنال

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو | 10 مساء

المواجهة الثانية

برشلونة × إنتر ميلان

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو - | 10 مساء

 

نتائج مباريات ربع النهائي 

برشلونة وبوروسيا دورتموند

الذهاب: 4/0  برشلونة

الإياب: 3/1 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان وأستون فيلا

الذهاب: 3/1 باريس سان جيرمان

الإياب: 3/2 أستون فيلا

ريال مدريد وآرسنال

الذهاب: 3/0 آرسنال

الإياب: 2/1 آرسنال

إنتر ميلان وبايرن ميونخ

الذهاب: 2/1 إنتر ميلان.

الإياب: التعادل 2/2

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