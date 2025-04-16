دوري أبطال أوروبا، مواعيد مواجهات الدور قبل النهائي

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار منذ قليل على منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل للدور قبل النهائي كل من، باريس سان جيرمان (فرنسا)، وآرسنال (إنجلترا)، وبرشلونة (إسبانيا)، وإنتر ميلان (إيطاليا).

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

المواجهة الأولى

باريس سان جيرمان × أرسنال

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو | 10 مساء

المواجهة الثانية

برشلونة × إنتر ميلان

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو - | 10 مساء

نتائج مباريات ربع النهائي

برشلونة وبوروسيا دورتموند

الذهاب: 4/0 برشلونة

الإياب: 3/1 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان وأستون فيلا

الذهاب: 3/1 باريس سان جيرمان

الإياب: 3/2 أستون فيلا

ريال مدريد وآرسنال

الذهاب: 3/0 آرسنال

الإياب: 2/1 آرسنال

إنتر ميلان وبايرن ميونخ

الذهاب: 2/1 إنتر ميلان.

الإياب: التعادل 2/2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.