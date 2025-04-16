دوري أبطال أوروبا، مواعيد مواجهات الدور قبل النهائي
دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار منذ قليل على منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.
وتأهل للدور قبل النهائي كل من، باريس سان جيرمان (فرنسا)، وآرسنال (إنجلترا)، وبرشلونة (إسبانيا)، وإنتر ميلان (إيطاليا).
وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:
المواجهة الأولى
باريس سان جيرمان × أرسنال
الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء
الإياب - (6 - 7) مايو | 10 مساء
المواجهة الثانية
برشلونة × إنتر ميلان
الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء
الإياب - (6 - 7) مايو - | 10 مساء
نتائج مباريات ربع النهائي
برشلونة وبوروسيا دورتموند
الذهاب: 4/0 برشلونة
الإياب: 3/1 بوروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان وأستون فيلا
الذهاب: 3/1 باريس سان جيرمان
الإياب: 3/2 أستون فيلا
ريال مدريد وآرسنال
الذهاب: 3/0 آرسنال
الإياب: 2/1 آرسنال
إنتر ميلان وبايرن ميونخ
الذهاب: 2/1 إنتر ميلان.
الإياب: التعادل 2/2
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