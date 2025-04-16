بايرن ميونخ يتعادل مع إنتر ميلان 2/2 ويودع دوري أبطال أوروبا (صور)

دوري أبطال أوروبا، تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني عقب التعادل 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب جوزيبي مياتزا “سان سيرو” في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي فريق بايرن ميونخ كل من هاري كين في الدقيقة 52 وايريك داير في الدقيقة 76.

بينما جاء هدفي إنتر ميلان عن طريق لاوتار مارتينيز في الدقيقة 58 وبافارد في الدقيقة 61.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق النيراتزوري على البايرن بملعب الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

تشكيل بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مواطنه باير ليفركوزن بمجموع 5-0 بعد الفوز ذهابا 3-0 وإيابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-0، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب فينورد الهولندي.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل البرسا علي حساب بوروسيا دورتموند رغم الخسارة في مباراة الاياب 3-1 لتفوقه ي مواجهة الذهاب بالفوز 4-0.

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