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محافظات

إغلاق كافتيريات شواطئ رأس البر بسبب زيادة القيمة الإيجارية

اغلاق الكافتيريات
اغلاق الكافتيريات برأس البر

أغلق أصحاب كافتيريات شواطئ رأس البر منشآتهم بشكل كامل قبل موسم شم النسيم بأسبوع، اعتراضًا على قرارات جديدة من محافظة دمياط بزيادة القيمة الإيجارية وتقليص المساحات الممنوحة لهم، مما أشعل الأزمة في واحدة من أهم الوجهات السياحية بمحافظة دمياط.

لكن الرد جاء ناريًا من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الذي رفض أسلوب الضغط والابتزاز، مؤكدًا أن " الدولة مابيتلويش دراعها "، مضيفًا:"لن نسمح بتحويل الشاطئ إلى إقطاعيات خاصة، ولن نسمح بفرض إتاوات على المصطافين. اللي هيقفل هنسحب منه الكافتيريا ونطرحها على غيره، ومش هيدخل مزاد تاني !! "

وأكد المحافظ أن المساحة الحقيقية لكل كافتيريا وفقًا للعقود هي 30 مترًا فقط في عرض الشاطئ، وليس 750 مترًا كما كان يحدث سابقًا، مشيرًا إلى أن التعديات انتهت،.. ومرحلة "الفرد العضلات" وفرض السيطرة على المرافق العامة ولّت إلى غير رجعة.

 

عقود جديدة ومساحات عادلة

وأوضح الشهابي أن الخطة الجديدة تستهدف إتاحة الفرصة لـ 37 كافتيريا جديدة، بهدف خلق تنافس حقيقي يُسهم في خفض الأسعار، فضلًا عن تخصيص مساحات واسعة لإقامة شواطئ مجانية مفتوحة للمواطنين، يتم توزيعها أمام كل شارع رئيسي، لضمان عدالة الاستفادة من البحر.

المشهد على شاطئ رأس البر يشهد تحولات قوية، ومعركة بين من يسعى للربح السريع على حساب المواطن، ومن يسعى لتكريس مبدأ " الشاطئ حق للجميع ".

والمحافظة، كما يبدو من تصريحات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، قررت أن تنتصر للمواطن هذه المرة.

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