نيوكاسل يفوز على ليستر سيتي 0/3 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 0/3 لنيوكاسل، في المباراة التي جرت على ملعب كينج باور، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف نيوكاسل، جاكوب ميرفي هدفين في الدقيقتين 2 و11 وهارفي بارنيس في الدقيقة 34.

تشكيل ليستر سيتي ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: ووت فايس، كونور كوادي، لوك توماس.

خط الوسط: جيمس جاستن، ويلفريد نديدي، بوباكاري سوماري، فيكتور كريستيانسن.

خط الهجوم: باتسون داكا، بلال الخنوس، جيمي فاردي.

تشكيل نيوكاسل أمام ليستر سيتي

حراس المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بورن، فالنتينو ليفرامينتو.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جولينتون.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، ألكسندر إيزاك، هارفي بارنيس.

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