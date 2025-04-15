نيوكاسل يخطف موهبة إسبانية من ريال مدريد وبرشلونة

خطف نادي نيوكاسل الإنجليزي، أحد أبرز مواهب كرة القدم الإسبانية، من ناديي برشلونة وريال مدريد، بضم أنطونيو كورديرو، صاحب الـ18 عامًا، والذي يتألق مع فريق ملجا الذي يتواجد في الدرجة الثانية.

ولفت أنطونيو كورديرو أنظار العديد من الأندية، بعد تألقه مع نادي ملجا في دوري الدرجة الثانية، وكان هدفًا لـ ريال مدريد وكذلك برشلونة، إلا أن فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق، أعلن أن نيوكاسل حسم الصفقة والإعلان الرسمي سيكون بنهاية الموسم.

ينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، ورغم أن ملجا قدم العديد من العروض للاعب من أجل تجديد عقده، لكنه رفض في ظل رغبته باللعب في المستوى الأعلى.

ووافق كورديرو على عقد مبدئي مع نيوكاسل للانضمام إليهم في الصيف مجانًا، حيث اختار اللاعب النادي الإنجليزي وفضله على برشلونة وريال مدريد، لرغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لعب كروديرو 21 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 6 بمختلف المسابقات، حيث يلعب في مركز الجناج الأيسر وكذلك الأيمن، وأحيانًا يشارك في مركز صانع الألعاب.

ترشيح كلوب لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يواجه ريال مدريد موسمًا صعبًا مع كارلو أنشيلوتي، مع احتمالية الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في ذهاب ربع النهائي من آرسنال 3-0 قبل مواجهة الإياب غدًا، بجانب احتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي، إلا أن بعض أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد، نصحوا فلورنتينو بيريز بالبحث عن مرشح آخر هذا الصيف، لخلافة كارلو أنشيلوتي الذي أصبح يعيش أيامه الأخيرة في سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت التقارير إلى أن أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد، أخبروا أنشيلوتي بأن بعض الوكلاء عرضوا يورجن كلوب لإمكانية تولي قيادة ريال مدريد، حيث سيكون صفقة رابحة، وقادرًا على إعادة هيكلة الفريق تكتيكيًا وفي أسرع وقت ممكن.

وأشاروا إلى أن كلوب سيحظى بمكانة أكبر من النجوم عن ليفربول، وربما يكون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، في ظل ابتعاده منذ نهاية الموسم الماضي عن التدريب، وتولي إدارة عمليات كرة القدم في شركة ريد بول.

ريال مدريد يستهدف صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي

فيما يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في حسم صفقة مدوية لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في الموسم المقبل.

فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري السعودي

وارتبط اسم فينيسيوس بالرحيل إلى الدوري السعودي مع اهتمام متزايد من جانب ناديي الهلال والأهلي.

ولا يقدم اللاعب البرازيلي المردود الكبير نفسه الذي ظهر به في الموسم الماضي مع ريال مدريد.

وسجل الجناح الأيسر صاحب الـ 24 عامًا هذا الموسم مع ريال مدريد 19 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال 44 مباراة.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هالاند

بحسب الصحفي فلوريان بلاتينبرج، فإن ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لتعويض اللاعب البرازيلي حال رحيله.

ورغم توقيع هالاند عقدا حتى 2034 فإن ريال مدريد لم يفقد الأمل في استقدام الهداف النرويجي إلى صفوفه، ويعتزم التحرك من أجل التعاقد معه بمفاوضات رسمية مع مانشستر سيتي.

اللافت أن هالاند لا يلعب في مركز الجناح الأيسر ولكن الصفقة تستهدف ضبط التشكيل بإشراك كيليان مبابي في مركز الجناح الأيسر مع وجود هالاند في مركز رأس الحربة.

وكان مبابي انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.