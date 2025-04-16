أمريكا تتوجه بطلب عاجل إلى مصر وقطر لمعرفة مصير عيدان ألكسندر

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية توجهت بطلب عاجل إلى الوسطاء "مصر وقطر" لمعرفة مصير الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر.

أمريكا تطلب من مصر وقطر معرفة مصير عيدان ألكسندر

وحسب القناة 12 العبرية، فإن أمريكا طلبت من الوسطاء مساعدتها فى معرفة مصير الأسير الحامل لجنسيتها عيدان ألكسندر، بعد كشف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام عن فقدان الاتصال مع حراسه.

وكان أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن القسام فقدت الاتصال مع المجموعة المحتجزة للجندي الإسرائيلي الأمريكى عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم في قطاع غزة.

كتائب القسام تبث مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، وحمل التسجيل عنوان "نحن حقا نعتقد أننا سنعود للديار أموات، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/SjgmgzYhcH — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 12, 2025

وأضاف أبو عبيدة في منشور له عبر تطبيق "تيليجرام" أن كتائب القسام لا تزال تحاول التواصل مع العناصر المكلفة بمرافقة الأسير عيدان ألكسندر، لكن فشلت فى الوصول إليهم حتى اللحظة.

مصير مجهول للأسير الإسرائيلي الأمريكى عيدان ألكسندر

وكانت حركة حماس قد نشرت، السبت الماضى، مقطعا مصورا للأسير عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعرف الأسير نفسه، في المقطع المصور غير المؤرخ، باسم عيدان ألكسندر، وقال إنه محتجز في غزة منذ 551 يوما، وتوسل لإطلاق سراحه.

عيدان ألكسندر، فيتو

وأصدرت عائلة الأسير عيدان ألكسندر بيانا أقرت فيه بالمقطع المصور، وجاء فيه أن "العيد لن يكون عيدا للحرية، ما دام عيدان والرهائن الثمانية والخمسون الآخرون محتجزين في غزة".

وكان عيدان ألكسندر جنديا في وحدة مشاة نخبوية على الحدود مع غزة، عندما اختطفته حماس خلال عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023.

وولد عيدان ألكسندر (21 عاما) في تل أبيب ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وعاد إلى إسرائيل بعد المدرسة الثانوية للانضمام إلى جيش الاحتلال.

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