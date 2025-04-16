الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تتوجه بطلب عاجل إلى مصر وقطر لمعرفة مصير عيدان ألكسندر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية توجهت بطلب عاجل إلى الوسطاء "مصر وقطر" لمعرفة مصير الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر.

أمريكا تطلب من مصر وقطر معرفة مصير عيدان ألكسندر

وحسب القناة 12 العبرية، فإن أمريكا طلبت من الوسطاء مساعدتها فى معرفة مصير الأسير الحامل لجنسيتها عيدان ألكسندر، بعد كشف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام عن فقدان الاتصال مع حراسه.

وكان أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن القسام فقدت الاتصال مع المجموعة المحتجزة للجندي الإسرائيلي الأمريكى عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في منشور له عبر تطبيق "تيليجرام" أن كتائب القسام لا تزال تحاول التواصل مع العناصر المكلفة بمرافقة الأسير عيدان ألكسندر، لكن فشلت فى الوصول إليهم حتى اللحظة.

مصير مجهول للأسير الإسرائيلي الأمريكى عيدان ألكسندر

وكانت حركة حماس قد نشرت، السبت الماضى، مقطعا مصورا للأسير عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعرف الأسير نفسه، في المقطع المصور غير المؤرخ، باسم عيدان ألكسندر، وقال إنه محتجز في غزة منذ 551 يوما، وتوسل لإطلاق سراحه.

عيدان ألكسندر، فيتو
عيدان ألكسندر، فيتو

وأصدرت عائلة الأسير عيدان ألكسندر بيانا أقرت فيه بالمقطع المصور، وجاء فيه أن "العيد لن يكون عيدا للحرية، ما دام عيدان والرهائن الثمانية والخمسون الآخرون محتجزين في غزة".

وكان عيدان ألكسندر جنديا في وحدة مشاة نخبوية على الحدود مع غزة، عندما اختطفته حماس خلال عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023.

وولد عيدان ألكسندر (21 عاما) في تل أبيب ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وعاد إلى إسرائيل بعد المدرسة الثانوية للانضمام إلى جيش الاحتلال.

حماس تدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

حماس تحدد موعد الرد على مقترح الاحتلال الإسرائيلى للهدنة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيدان ألكسندر الوسطاء مصر قطر أمريكا عيدان أبو عبيدة القسام الإسرائيلي الأمريكى عيدان ألكسندر غزة طوفان الأقصى مصر وقطر

مواد متعلقة

الاحتلال يزعم تحويل ثلث مساحة قطاع غزة لمنطقة عازلة ويهدد بالمزيد

114 شهيدًا ومصابًا فلسطينيًّا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

الأونروا تحذر من كارثة صحية في غزة بسبب نقص الأدوية

مفاوضات اللحظة الأخيرة تقترب من اتفاق وتحرير عيدان ألكسندر
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية