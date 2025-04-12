السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تبث تسجيلًا مصورًا لجندي إسرائيلي أسير يحمل الجنسية الأمريكية (فيديو)

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي الأسير، فيتو

بثت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر.

كتائب القسام تبث تسجيلا مصورا لجندي إسرائيلي 

وقال الأسير ألكسندر في الفيديو: نحن حقا نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل.أنا كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، وأنتم رفضتم وتركتموني والجميع كذبوا على شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والجيش، والرئيس ترامب، لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيا.

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كتائب القسام حماس نتنياهو

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