بيسيرو: لست راضيًا عن نتيجة المباراة وخروج الزمالك من كأس عاصمة مصر

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه ليس راضيًا عن نتيجة مباراة سموحة التي أقيمت اليوم في الجولة الأخيرة لبطولة كأس عاصمة مصر، رغم الفوز، موضحًا أن الفريق كان بإمكانه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر تمنح الفريق بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالضيق بالطبع بسبب الفوز بهدف وحيد، وعدم التمكن من تسجيل الهدف الثاني الذي كان سيمنحنا بطاقة التأهل للدور التالي".

وواصل بيسيرو قائلًا: "ليس من العدل أن يخوض الفريق مباراتين في أقل من ٧٢ ساعة، كما أن تغيير موعد المباراة وإقامتها في توقيت مختلف عن المباريات السابقة أثر على اللاعبين والجهاز الفني".

وتابع المدير الفني: "شعرت بإجهاد اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وكان من الممكن أن نخوض المباراة غدًا لمنح الفريق راحة، ويجب أن تكون الأمور في حسابات المسئولين عن الكرة المصرية".

وأضاف بيسيرو: "هناك لاعبون شاركوا 90 دقيقة في مباراة حرس الحدود وظهروا بمستويات جيدة في مباراة اليوم مثل؛ صلاح مصدق ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك، واللاعبون في حاجة لراحة أطول".

وقال المدير الفني: "الزمالك كان يستحق تسجيل أهداف أكثر، وحاولنا في الجزء الأخير من المباراة الضغط، ولكن المنافس كان يلعب على التحولات الهجومية، وكنا الأفضل في اللقاء".

وفيما يخص عدم استمرار الفريق في برج العرب بعد مباراة حرس الحدود، قال المدير الفني: "المسافة ليست بعيدة ولذلك قررنا عدم الاستمرار في برج العرب، لكن كان من الأفضل أن تقام المباراة يوم الخميس لمنح الفريق راحة أطول مثل المنافسين".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا: "سعيد بأن اللاعبين حاربوا حتى النهاية لكن هذه هي كرة القدم في النهاية".

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر بفوز على سموحة

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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