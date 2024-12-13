الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي (صور)

عدم اكتمال النصاب
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للشرقية

نادى الشرقية الرياضي، أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الشرقية الرياضي، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيّة العمومية للنادي وبالتالي تحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية وفقا للوائح.

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وأغلق باب التسجيل للأعضاء في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وفقًا للمواعيد المحددة.

وتم السماح باستمرارالأعضاء المتواجدين داخل الخيمة المخصصة للتسجيل، وفقًا للائحة لحين انتهائهم من التسجيل في كشوف الحضور.

 

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو

 انعقاد إجراءات الجمعية العمومية العادية  لنادي الشرقية الرياضي

وشهد الدكتورمحمود عبد العظيم وكيل الوزارة انعقاد إجراءات الجمعية العمومية العادية  لنادي الشرقية الرياضي وذلك اليوم الجمعة والتي تجرى  تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار نبيل فهمي وتحت رعاية الدكتورأشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية وتوجيهات وكيل الوزارة وإشراف الدكتورأحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة وانورالزق مدير ادارة الهيئات وهشام عبد الواحد مدير إدارة الهيئات الرياضة والسيد الشبراوي مديرادارة الأداء الرياضي والدكتورعمر حجازي معاون وكيل الوزارة للرياضة.

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو1
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو1

 بنود التصويت الخاصة بالجمعية العمومية (جدول أعمال الجمعية العمومية )

تضمنت بنود التصويت الخاصة بالجمعية العمومية (جدول أعمال الجمعية العمومية ) حيث بدأت الإجراءات الخاصة بالجمعية في تمام الساعة التاسعة وحتي الساعة السابعة مساءً بتشكيل اللجان الخاصة وعددها 21 لجنة اقتراع واستمرت اللجان بالقيام بأعمال التصويت الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية حتي الساعة السابعة مساء الي ان تم إعلان عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية من قبل هيئة الإشراف.

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو2
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو2

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة الشكروالتقديرللمستشار نبيل فهمي للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية كما اوصل الشكر لاعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتورحمدي مرزوق على التنظيم والاعداد الجيد الذي ظهرت به إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من شكل حضاري يليق بأعضاء الجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي.


توقيع عقد تنظيم البطولة الإفريقية للهوكي 35 بنادي الشرقية الرياضي

وقع  نادي الشرقية الرياضي في وقت سابق،عقد تنظيم البطولة الإفريقية رقم 35 للهوكي، والتي يقوم بتنظيمها النادي في شهر ينايرالمقبل بمحافظة بورسعيد، بحضورالمهندس سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقى للهوكي، بقاعة الشهيد المنسي بالنادي.

حضرتوقيع عقد البطولة بين النادي والاتحاد الإفريقي للهوكي رئيس الاتحاد المصري للهوكي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الرياضية والنواب.

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو3
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو3

ومن المقررمشاركة 12 إلى 15 فريقًا من الدول الإفريقية في البطولة بينها دول نيجيريا وغانا وكينيا، وسيتم تنفيذ برنامج شامل للفرق المشاركة فيه حفلات الافتتاح والختام التي تبرزالحضارة المصرية وبرامج سياحية أثرية للفرق.

الشرقية بطل بطولة أفريقيا للمرة الـ27 في تاريخه 

يشارأن فريق هوكى الشرقية (رجال) حصل على بطولة إفريقيا للمرة الـ27 فى تاريخه من أصل 34 مشاركة محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا يضاف في سجلات بطولاته الرياضية وحصل على العديد من الأوسمة.

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو4
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الشرقية الرياضي،فيتو4

استطاع فريق الهوكي عام 2014 تحطيم الرقم القياسي بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في مجال حصد البطولات بعد فوزه بـ 47 بطولة هوكي من بينها 22 بطولة إفريقية من أصل 25، و19 بطولة دوري ممتاز و6 كأس مصر مما استدعى المحافظ السابق بإنشاء ميدان بجوار النادي وبالقرب من مسجد الفتح الشهير بالزقازيق وتمثال رمزي لأحد أبطال اللعبة.

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الجمعية العمومية العادية لنادى الشرقية الرياضي ادارة نادي الشرقية الرياضي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الشباب والرياضة حمدى مرزوق

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