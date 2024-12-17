نادي الشرقية الرياضي يعلن انتهاء أزمة نجم الفريق

أعلن الدكتور حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية الرياضي، انتهاء أزمة أحمد متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا واقعة طرد اللاعب من استراحة اللاعبين، وتعنت إدارة النادي ضده وعدم صرف مستحقاته المتأخرة.

ونشرت صفحة النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه: "تم حل مشكلة اللاعب احمد متولى فى حرص من الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة برفقة محمد فياض عضو مجلس الإدارة، والكابتن محمود خليل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والدكتور أحمد مصطفى النحاس طبيب النادي، على التواجد فى استراحة اللاعبين للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب أحمد متولي، حيث إن اللاعب متواجد باستراحة اللاعبين منذ أول أمس الأحد.

انتهاء أزمة لاعب نادى الشرقية الرياضي، فيتو

حملة على الفيس بوك لإنقاذ لاعب الشرقية خوفًا من مصير أحمد رفعت

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، في وقت سابق، حملة لإنقاذ لاعب نادي الشرقية الرياضي أحمد متولي، من خلال هاشتاج "انقذوا أحمد متولي" بعد نقله لأحد المستشفيات الكائنة بمدينة الزقازيق، بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لتعرضه لضغوط نفسية كبيرة، بعد منعه من خوض التدريبات مع الفريق وطرده من استراحة النادي وعدم سداد كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى ومطالبة الإدارة له بإحضار عروض للرحيل في يناير.

بيان رسمي من نادي الشرقية بشأن طرد اللاعب أحمد متولي من الاستراحة

أصدر نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور حمدي مرزوق رئيس النادي، بيانا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن طرد اللاعب أحمد متولي نجم الفريق الأول بالنادي، من استراحة اللاعبين وتعنت إدارة النادي ضده وعدم صرف مستحقاته المتأخرة.

وجاء البيان كالتالي: بخصوص ما أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاعب أحمد متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، حول عدم حصوله علي مستحقاته وطرده من استراحة اللاعبين وتعنت إدارة النادي ضده، على غير الحقيقة والتي تتلخص في الآتي:

- تم التعاقد النادي مع اللاعب المذكور في شهر سبتمبر الماضي مع نهاية فترة الإعداد، وتم تسليمه شيكا بمقدم عقد الموسم الأول، بالإضافة إلي حصوله على القسط الأول من عقده في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، وكذلك جزءًا من قسطه لدى النادي عن شهر نوفمبر 2024، بما يعادل 48 ألف وخمسمائة جنيه حتى كتابة هذا البيان، ولم يبقَ له لدى النادي إلا الجزء المتبقى من قسط شهر نوفمبر.

انتهاء أزمة لاعب نادى الشرقية الرياضي، فيتو

- أما بخصوص واقعة إيقافه تعود إلى قيامه بمشاجرة مع أحد كباتن الفريق وكان هذا ليلة مباراة مهمة للفريق، وعند تدخل المدير الفني تجاوز معه في الحديث ولم يعترف بخطئه؛ مما استدعى المدير الفني للفريق بتقديم مذكرة لمجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق.

وبالفعل تم إجراء التحقيق مع اللاعب، والأمر معروض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه من قرارات بشأن اللاعب بناء على نتيجة التحقيقات.

استدعاء طبيب النادي للكشف على حالة اللاعب

- فيما يتعلق بواقعة مرض اللاعب مساء أمس، نود أن نوضح أن اللاعب المذكور كان خارج النادى مع بعض زملائه من الفريق لوقت متأخر من الليل، وعند عودته إلى استراحة النادى شعر بحالة دوار.

وتم نقله إلى مستشفى المبرة بواسطة زملائه وبعد أقل من ساعة خرج من المستشفى إلى استراحة النادى، وعند علم المسؤولين بالنادي بما حدث فى الصباح تم استدعاء طبيب النادى للكشف على اللاعب والاطمئنان عليه.

وهو موجود داخل استراحة اللاعبين وهو فى كامل عافيته، ولكن زيادة اطمئنان أمر الطبيب بعمل رسم قلب للاعب وبالفعل تم اصطحابه بصحبة إداري الفريق لأحد المراكز المتخصصة بمدينة الزقازيق.

وتم عمل رسم القلب المطلوب الذى أظهر أن اللاعب لا يعاني من أى مشاكل صحية، وما زال اللاعب متواجد باستراحة اللاعبين بالنادي وبحالة صحية جيدة جدًّا.

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