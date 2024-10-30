قمة مرتقبة بين السيسي والبرهان، أسباب زيارة رئيس مجلس السيادة السودانى إلى مصر

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم، عن زيارة متوقعة لـ رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الشهر المقبل إلى مصر.

البرهان يزور مصر للمشاركة فى المنتدي الحضري العالمي

ووفق موقع "المحقق" السوداني، من المتوقع أن يصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى القاهرة في الرابع من نوفمبر المقبل، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المزمع انعقاده في الفترة من (4- 8) الشهر المقبل.

ورجحت الصيحفة، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق أول عبد الفتاح البرهان، على هامش زيارته إلى القاهرة، لعقد جلسة مباحثات ثنائية حول العلاقات بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في السودان والمنطقة

تفاصيل استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي

يذكر أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس في عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، وينعقد المؤتمر في مصر هذه الدورة كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاما.