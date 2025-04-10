مسار العلاقات بين إريتريا والسودان، تفاصيل مباحثات أفورقي والبرهان بحضور مدير المخابرات

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، جلسة مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي بالعاصمة الإريترية "أسمرا"، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفعها وتطويرها، وتوطيد مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالحهما.

زيارة البرهان إلى إريتريا لبحث العلاقات الثنائية

كما تطرقت المباحثات بين البرهان وأفورقي، إلى تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الأهمية المشتركة.

وأعرب البرهان عن تقديره لمستوى العلاقات السودانية الإريترية في مختلف المجالات، مشيرًا لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين، مثمنًا مواقف إريتريا الداعمة للسودان للحفاظ على وحدته، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار.

وأشار الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، إلى أن زيارته لأسمرا تهدف إلى إطلاع القيادة الإريترية حول مجريات وتطورات الأوضاع.

من جانبه قدم الرئيس الإريتري، الشكر لرئيس مجلس السيادة على هذه الزيارة، مجددًا موقف بلاده الثابت والراسخ بالوقوف بجانب الشعب السوداني لتحقيق الأمن والاستقرار.

أفورقي يؤكد دعم إريتريا لاستقرار السودان

وقال أفورقي: "إن دعمنا للسودان وشعبه ينبع من المبادئ الراسخة والالتزامات الأخلاقية، داعيًا كافة شعوب المنطقة الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوداني من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم للصراع دون التدخل الخارجي.

ونوه أفورقي إلى الروابط التاريخية ومتانة العلاقات بين اريتريا والسودان، في كافة المجالات، وقال " سنعمل سويًا على تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

وكان قد رافق رئيس مجلس السيادة خلال زيارته إلى أسمرا، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.

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