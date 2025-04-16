بدء إنشاء وحدة علاجية لأمراض الدم لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين العام

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تبخل على تطوير المنظومة الصحية، بالكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات الطبية، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين، مشيدا بدور الطواقم الطبية وفرق التمريض والعاملين بالمنظومة الصحية على جهودهم المخلصة في أداء الواجب.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه في إطار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تم البدء فى إنشاء أول وحدة علاجية لأمراض الدم لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية في مستشفى السنبلاوين العام.

ومن جهته، أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن إنشاء الوحدة العلاجية يهدف لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات، واستحداث خدمات طبية جديدة تهدف إلى خدمة المرضى والرقى بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف أنه تم عمل لقاء اليوم مع بعض المرضى وذويهم وتعريفهم على الوحدة والرد على جميع تساؤلاتهم وذلك بحضور الدكتورة فاتن فتحي مدير إدارة بنك الدم، والدكتورة شيماء عصام عضو فريق التطوير فى ضيافة، والدكتور أحمد بدران مدير مستشفى السنبلاوين العام.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، أنه بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم ووحدة التطوير بالمديرية، تم إنجاز هذا العمل، مشيرا إلى أن المرضى أبدوا استحسانهم للمكان وحسن الاستقبال، وأنه سيتم البدء في تقديم الخدمة أول شهر مايو المقبل.

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