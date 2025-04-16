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محافظات

زيارة مفاجئة من محافظ الدقهلية لجراج غرب المنصورة

جولة بجراج غرب المنصورة،
جولة بجراج غرب المنصورة، فيتو

اكتشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال زيارة مفاجئة لجراج حي غرب المنصورة  سيارة مكنسية معطلة منذ سنوات ووجه بصيانتها الفورية لتخدم بشوارع المدينة.

وكان محافظ الدقهلية، قام اليوم بزيارة مفاجئة للحملة الميكانيكية بجراج حي غرب المنصورة، للوقوف على مدى كفاءة المعدات وسيارات النظافة، وخلال تفقده الحملة اكتشف سيارة مكنسية معطلة منذ سنوات، وعلى الفور أمر بالبدء في اعماال صيانتها، لتخدم شوارع الجمهورية والجيش بمدينة المنصورة، للعمل ليلا يوميا.

وتفقد محافظ الدقهلية معدات وسيارات حي غرب المنصورة، كما اطلع على خطوط سير المعدات، ووجه لرئيس الحي بالتنسيق مع مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالمتابعة على مدار الساعة لعمل منظومة النظافة وتوزيع ورديات العمل، ومنع أي تجمعات أو تراكمات قمامة بكافة شوارع الحي.

صيانة جميع صناديق القمامة المتهالكة عبد السلام عارف

ووجه "مرزوق" لرئيس حي غرب المنصورة بالبدء الفوري في صيانة جميع صناديق القمامة المتهالكة عبد السلام عارف، وإعادة توزيعها، كما وجه لرئيس حي شرق المنصورة بالبدء الفوري كذلك في صيانة صناديق القمامة بشارع قناة السويس، مشددا على المتابعة المستمرة لعمل منظومة النظافة وشركات النظافة العاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة تشمل 85 معدة، تضم لوادر مفصلية، ولوادر زاحفة، وسيارات نقل القمامة حمولة، 5 طن، 10 طن، 20 طن، وسيارات مكنسية، وسيارات كسح مياه، وسيارات مكبسية.

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