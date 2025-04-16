الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

ننشر توصيات مؤتمر مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن (فيديو وصور)

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم المؤتمر العلمى السنوى، فيتو

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمى السنوى بعنوان « مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن»، والتى توصلت الى عدة توصيات هامة.

وأبرزها: التأكيد على أهمية الإستقرار الأسرى والتنشئة السليمة كركائز أساسية فى بناء شخصية سوية قادرة على التفاعل الإيجابى مع المجتمع وتدعيم الأمن، وأن بناء الشخصية المصرية المتكاملة يبدأ من غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية منذ الصغر من خلال الأسرة والتعليم ووسائل الإعلام.

كما تضمنت التوصيات ؛ وأهمية تعزيز مفاهيم الإنتماء والهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة من خلال برامج تعليمية وتثقيفية تبرز رموز التاريخ والحضارة المصرية ودور المواطن فى حماية أمن الوطن، والدعوة لإدماج مفردات بناء الشخصية المصرية فى المناهج الدراسية بشكل تدريجى مع التركيز على محاور الشخصية الوطنية المأمول العمل على إكتمالها.

<strong>أكاديمية الشرطة.. تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن</strong><br> 
أكاديمية الشرطة.. تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن
 
<strong>مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن</strong><br> 
مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن
 
<strong>أكاديمية الشرطة.. تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن</strong><br> 
أكاديمية الشرطة.. تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن
 
<strong>أكاديمية الشرطة.. تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن</strong><br> 
أكاديمية الشرطة.. تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن
 

وكانت أكاديمية الشرطة " كلية الدراسات العليا " نظمت المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن ".
      وذلك بحضور متميز على مستوى الأساتذة والخبراء المتحدثين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، وعلى مستوى الحضور من مختلف فئات المجتمع حيث حضر الندوة لفيف من( أساتذة الجامعات المصرية والخبراء -شباب المدارس والجامعات - ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة – عدد من طلبة وطالبات الكليات العسكرية وكلية الشرطة – ممثلون عن قادرون بإختلاف).

 

المؤتمر العلمى السنوى مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن

و دارت نقاشات الندوة على جلستين تضمنت العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمسألة بناء الشخصية المصرية ومردوداتها الأمنية، حيث تناولت (الشرائع السماوية وأثرها في بناء الشخصية المصرية وتعزيز الوعى لدى الشباب - أثر التنوع الحضارى والعولمة فى بناء الشخصية المصرية - الذكاء الإصطناعى وأثره فى تكوين هوية الشخصية المصرية - دور الثقافة العامة والإعلام والفن والإعلام الأمنى فى بناء الشخصية المصرية - دور المؤسسات التعليمية والتعليم الجامعى فى بناء الشخصية فى ضوء إستشراف المستقبل فى الجمهورية الجديدة - تأثير العقيدة العسكرية فى بناء الشخصية المصرية - الوعى القانونى وأثره فى الإرتقاء بالشخصية المصرية - دور الإصلاح والتأهيل العقابى في بناء شخصية المفرج عنهم).

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية الدور الذى تضطلع به كياناتها العلمية والبحثية فى تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة فى القضايا العلمية والمجتمعية ذات الإهتمام المشترك بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الثقافة والوعى ولاسيما الثقافة الأمنية.

خلال المؤتمر السنوي لأكاديمية الشرطة.. دعوات لتعزيز الهوية الوطنية وتحذيرات من التهديدات المحيطة.. أبو المكارم: الأمن نسيج من القيم والوعي وليس مجرد سياج خارجي.. سمير فرج: حدود مصر مهددة للمرة الأولى

أكاديمية الشرطة تنظم المؤتمر السنوي "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"

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أكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي السنوي مفردات بناء الشخصية المصرية وزارة الداخلية كلية الدراسات العليا

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