جامعة عين شمس تفوز بجائزة الطالب المثالي في الملتقى الـ11

نظمت جامعة الفيوم، حفل ختام الملتقى القمي الحادي عشر للطلاب والطالبات المثاليين، والملتقى القمي الرابع لسفراء النوايا الحسنة، اليوم الأربعاء، الذي استمر في الفترة من 12 ابريل وحتى 16 أبريل الجاري.

مستوى تنافسي عال

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن المسابقة شهدت مستوى تنافسي عالي في مرحلتيها التمهيدية والنهائية، وتحرص الجامعة على استضافة الملتقى كل عام، لما له من إسهامات بشكل كبير في بناء شخصية الطالب ويكسبه الخبرات اللازمة للعمل والمشاركة المجتمعية، خاصة أن مصر دولة شابة ويجب على شبابها أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والأفكار الإبداعية والوعي، ليرفعوا رايه وطنهم في المستقبل القريب.

نموذج في الانضباط والإبداع

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار، أن الطلاب قدموا نموذجًا يحتذى به في الانضباط والإبداع والروح الإيجابية والتعاون، وتميز جميع المشاركين في المسابقة بالعلم والمعرفة والمسؤولية تجاه جامعاتهم وزملائهم، ودعا الشباب للتحلي بالطموح والريادة واكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة، ومواصلة العمل بدأب واجتهاد لتقديم النفع للمجتمع المحيط.

نتيجة الطالب المثالي

وأعلن منسق الأنشطة بجامعة الفيوم، الدكتور وائل طوبار نتائج مسابقات الملتقى وجاءت نتيجة المسابقات كالتالي، فاز بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي محمد هشام سيد جامعة عين شمس، والمركز الثاني الطالب معتز محمد عبد الحميد جامعة الإسكندرية، والمركز الثالث الطالب نديم باسم محمود جامعة المنوفية، والمركز الرابع الطالب عبد الحي أحمد عبد المنعم جامعة الزقازيق، والمركز الخامس الطالب محمد أبو القاسم محمد جامعة أسيوط.

نتيجة الطالبة المثالية

وفي مسابقة الطالبة المثالية فازت بالمركز الأول الطالبة مريم هاني بديع جامعة كفرالشيخ، والمركز الثاني الطالبة رنيم حمدان العمدة جامعة كفرالشيخ، والمركز الثالث الطالبة عزة أحمد فتح الباب جامعة الجلالة، والمركز الرابع الطالبة فريال أحمد عبد الرحيم جامعة حلوان، والمركز الخامس الطالبة وصال علاء الدين مصطفى جامعة حلوان.

نتيجة الفرق الجماعية

كما فازت جامعة الفيوم بالمركز الأول جماعي، وجامعة أسيوط بالمركز الثاني، وجامعة المنوفية بالمركز الثالث.

نتيجة مسابقات سفراء النوايا الحسنة

وفي مسابقة سفراء النوايا الحسنة فازت جامعة بنها عن قطاع قطاع القاهرة الكبرى، وفازت جامعة السلام عن قطاع وسط وجنوب الدلتا، وفازت جامعة المنصورة الجديدة عن قطاع شمال الدلتا والساحل، وفازت جامعة الجلالة عن قطاع القناة وسيناء، وفازت جامعة الفيوم عن قطاع شمال الصعيد، وفازت جامعة أسيوط عن قطاع وسط وجنوب الصعيد، وفاز المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان عن وزارة التعليم العالي.

جوائز مبادرة تكريم

كما فازت مبادرة تمكين بجائزة أفضل مبادرة، وتم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة للطالبة نورهان عابد أنور من ذوي الإعاقة البصرية، عن مبادرة الرسم بالتصور والتخيل.

كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، والوفود المشاركة، ولجنة التنظيم، وقدم منتخب كورال الجامعة فقرة فنية على هامش الحفل.

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