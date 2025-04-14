تقليل استخدام البلاستيك ونشر الوعي البيئي، في ورشة عمل بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن كلية الخدمة الاجتماعية نظمت ورشة عمل بعنوان (تقليل استخدام البلاستيك، ونشر الوعي البيئي)، لتحويل البلاستيك من مخلفات إلى موارد.

رفع الوعي البيئي لدى الطلاب

وقال الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاحتماعية، ان الورشة تهدف الي رفع الوعي البيئي لدى الطلاب، وتحرص الكلية على تنظيم الفعاليات التي تُعزز ثقافة الاستدامة وتشجع الطلاب على تبني السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والورشة تجمع بين الجانب النظري والعملي، مما يزيد فهم الطلاب لأهمية الحفاظ على البيئة، كما تُسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية من خلال تحويل المواد المستهلكة إلى منتجات مفيدة.

التدوير وسيلة فعالة للحفاظ علي الموارد

وقالت الدكتورة فاطمة محمد حسن، محاضر بالورشة: إن ثقافة إعادة التدوير واستغلال المواد المستهلكة وتحويل النفايات إلى موارد جديدة لا يُعد خطوة نحو الاستدامة، بل أيضًا وسيلة فعالة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث، وتساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المعادن والأخشاب، بالإضافة إلى تقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها بطرق غير صحية، مما يقلل من التلوث البيئي ويحسن جودة الحياة.

يذكر أنه تم تدريب الطلاب عمليًا على صنع أعمال فنية من خامات معاد تدويرها، مما أضاف بُعدًا عمليًا وتطبيقيًا عزز فهمهم لأهمية الابتكار في مجال الاستدامة.

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