جامعة الفيوم تنظم الملتقى القمي الـ11 للطالب المثالي بالجامعات المصرية غدا

تنظم جامعة الفيوم غدا الأحد، احتفالا بافتتاح "الملتقى القمى الحادى عشر للطالب والطالبة المثاليين" و"الملتقى القمى الرابع لمبادرة سفراء النوايا الحسنة" بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، بمشاركة الجامعات المصرية ورئيس جامعة الفيوم ونواب الرئيس وأعضاء هيئات التدريس.

المشاركون في النسخة الماضية

وقالت لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، أن العام الماضي شارك في الملتقي القمي العاشر لطالب المثالي والطالبة المثالية 72 طالبًا وطالبة مثاليين، و30 طالبًا وطالبة بمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، مثلوا 17 جامعة مصرية.

جوائز العام الماضي

يذكر أنه قد فاز العام الماضي بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي، الطالب ممدوح إبراهيم بجامعة مدينة السادات، والمركز الثاني الطالب مازن أشرف بجامعة الفيوم، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمود خالد بجامعة كفر الشيخ.

كما فازت بالمركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية الطالبة هالة صوفي بجامعة الفيوم، وبالمركز الثاني الطالبة رنا طارق سعد بجامعة كفر الشيخ، وفازت بالمركز الثالث الطالبة علياء إبراهيم بجامعة حلوان.

كما منحت لجنة التحكيم جوائز تميز لكل من الطلاب كيرلوس أيمن بجامعة الزقازيق، ومحمد أحمد بجامعة القاهرة، وتم منح جوائز تميز خاصة للطالبات آيات نور الدين بجامعة المنيا، وآلاء ياسر بجامعة القاهرة.

وفي الجوائز الجماعية جاءت جامعة الفيوم في المركز الأول، والقاهرة في المركز الثاني، وجامعة كفر الشيخ في المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.