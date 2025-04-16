الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادار المرور يلتقط 655 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

رادار المرور
رادار المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

ضبط 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة بيضاء وممارسة البلطجة بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مسيء لصبية أشعلوا النيران وخلعوا ملابسهم بالأميرية

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و655 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على  الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة تجاوز السرعة مخالفات شروط التراخيص قانون ولوائح المرور

مواد متعلقة

ضبط 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة بيضاء وممارسة البلطجة بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مسيء لصبية أشعلوا النيران وخلعوا ملابسهم بالأميرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الإسماعيلية وضبط المتهمين والأسلحة

الداخلية تكشف حقيقة صور متداولة لشخص يحمل أسلحة ويمارس البلطجة بالجيزة

حملات أمنية موسعة بحدائق المعادي وضبط 259 متهمًا في قضايا مخدرات

حملات الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

ضبط تعاملات بـ 6 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

استجابة لـ فيتو، كهرباء الأقصر تعلن تأجيل قطع التيار عن إسنا السبت المقبل

شوفوا يوم غير ليلة العيد، غضب بين الأهالي بسبب بيان قطع الكهرباء عن إسنا السبت المقبل

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

بعد خطاب الأولمبية الدولية، الأهلي يجدد دعوته لتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة قانون الرياضة

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية