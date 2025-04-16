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حوادث

ضبط 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة بيضاء وممارسة البلطجة بالإسكندرية

القبض على 4 عاطلين
القبض على 4 عاطلين لحيازة أسلحة بيضاء، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة.
 

القبض على 4 عاطلين لحيازة أسلحة بيضاء وأداء حركات استعراضية وبلطجة بالإسكندرية 
القبض على 4 عاطلين لحيازة أسلحة بيضاء وأداء حركات استعراضية وبلطجة بالإسكندرية 


وكانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية. 
و بالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 عاطلين  " لهم معلومات جنائية"مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.

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وعثر بحوزتهم على كمية لمخدر الآيس –4 أسلحة بيضاء- مبلغ مالى – هاتف محمو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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