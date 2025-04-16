"شباب واعي يساوي وطن قوي"، ندوة بكلية علوم الرياضة بجامعة الفيوم

عقد مركز النيل للإعلام بالفيوم، ندوة بعنوان "شباب واعى يساوى وطن قوي"، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بجامعة الفيوم، بهدف شرح القضايا الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن.

تعزيز القيم الوطنية بسهم في عبور تحديات المرحلة الراهنة

وقالت مدير البرامج بمركز النيل للاعلام، حنان حمدي: إن بناء الوعى لدى الشباب وتعزيز القيم الوطنية بسهم في عبور تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وصراعات متلاحقة، ويسهم في معرفة الشباب، بما تقوم به الدولة والقيادة السياسية من إنجازات ومشروعات قومية فى كافة المجالات لدفع عجلة التنمية وهو ما يتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتعزيز التماسك المجتمعي.

أنشطة الهيئة العامة للاستعلامات

فيما أكد مدير مركز النيل للاعلام، محمد هاشم، أن الندوة ضمن أنشطة الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الحوار والتواصل مع الشباب لدعم القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن والتعريف بالإنجازات القومية والعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل.

التمكين السياسي للشباب

وقال الدكتور أشرف العباسى، وكيل كلية علوم الرياضة بالفيوم، إن الدولة تعمل على التمكين السياسى للشباب فى كافة المجالات والعمل على خلق قيادات شابة فى كافة مؤسسات الدولة، ورفع الوعى والمعرفة لديهم يؤدي إلى بناء مستقبل واعد للدولة، وخلق جيل من الشباب الواعى يعنى وجود دولة قوية راسخة قادرة على مواجهة كافة التحديات.

وأوضحت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بمركز النيل للاعلام، أن الندوة خرجت لعدة توصيات اهمها، ضرورة إطلاق حملات توعوية من خلال وسائل والإعلام والتواصل الاجتماعى لشرح معنى الانتماء الحقيقى للوطن، ودمج القيم الوطنية ضمن المقررات التعليمية بشكل عصرى يتماشى مع اهتمامات الشباب، والعمل على تشجيع الشباب على المشاركة فى الأعمال التطوعية للارتقاء بالمجتمع.

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