تنس الطاولة، عمر عصر يودع كأس العالم من دور المجموعات

تنس الطاولة، ودع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، منافسات بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في مدينة ماكاو الصينية.

وأنهى عمر عصر مشاركته في بطولة كأس العالم من دور المجموعات بعد الخسارة أمام لاعب كوريا الجنوبية جاي هيون بنتيجة (1-3).

أزمات في اتحاد تنس الطاولة

يواجه اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، مصيرا مجهولا بعد اشتعال عدد من الأزمات بين أعضاء مجلس الإدارة، وحدوث خلافات أثرت بشكل كبير على استقرار العمل والهدوء داخل جدران الاتحاد المصري.

استقالة 3 أعضاء

ومؤخرا، شهد اتحاد تنس الطاولة أزمة كبيرة بعد تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باستقالة مسببة لوزير الشباب والرياضة اعتراضا على السياسة التي يدار من خلالها الاتحاد المصري والملفات المتعلقة بالمنتخبات واللاعبين.

وشارك في الاستقالة كل من: خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وهبة حامد عضو مجلس الإدارة.

قرارات فردية

وحسب ما جاء في الاستقالة، فان اعتراض الأعضاء الثلاثة جاء بسبب انفراد رئيس الاتحاد بالقرارات دون الرجوع لباقي أعضاء المجلس، وظهر ذلك بشكل واضح في أزمة قيد عمر عصر ويوسف عبد العزيز ضمن قائمة الأهلي وغيرها من القرارات الهامة.

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