حكاية سيدة وراء أزمة محمد رمضان.. فريدة تمرازا تركز على إظهار الأنوثة في تصاميمها.. هاجمها المصريون.. السر في بدلة رقص الممثل.. فازت بجوائز عالمية وارتدى ملابسها مشاهير العالم

أثارت ملابس الممثل محمد رمضان جدلًا واسعًا وغضبًا بين المصريين، الأمر الذي دفع النشطاء للبحث عن السيدة التي تقف خلف أزمة ملابس محمد رمضان في فعاليات مهرجان "كوتشيلا فالي" 2025، والتي قامت بتصميم الملابس التي ظهر بها محمد رمضان على المسرح وكأنه يرتدي "بدلة رقص".

فريدة تمرازا سيدة تقف خلف أزمة محمد رمضان

لم يطل بحث النشطاء كثيرًا ليكتشفوا أن من يقف خلف تصميم ملابس محمد رمضان في حفل أمريكا هي مصممة أزياء مصرية، تسمى فريدة تمرازا، تخرجت في الجامعة الأمريكية وتهتم بتمكين المرأة، وتحاول أن تستوحي ملابسها من الأزياء الفرعونية، لكن بطريقة مغايرة، أقرب لطريقة التصميم الغربية، وتقوم بتصميم أزياء المشاهير، ومنهم فنانة الأوبرا أميرة سليم.

فريدة تمرازا، السيدة التي تقف خلف أزمة محمد رمضان، فيتو

وفريدة تمرازا هي مصممة أزياء مصرية، مؤسسة ومديرة علامة "تمرازا" للأزياء الراقية، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2012، بعد دراسة الاتصالات التسويقية المتكاملة، مع تخصصين فرعيين في إدارة الأعمال وعلم النفس، وحصلت على درجة الماجستير في الاتصالات التسويقية، مع تركيز على تسويق الموضة.

أسست فريدة تمرازا علامتها التجارية "تمرازا" في ديسمبر 2012، وحققت نجاحًا دوليًا سريعًا؛ وفي عام 2014، شاركت في أسبوع الموضة في باريس، وفازت بالمركز الأول بين 15 مصممًا دوليًا، لتصبح أول مصرية تحقق هذا الإنجاز، وحصلت على جائزة "أفضل مصممة أزياء نسائية" في أسبوع الموضة في نيويورك عام 2017.

تصاميم فريدة تمرازا تركز على إبراز أنوثة المرأة

وتوصف تصاميم فريدة تمرازا بأنها تجمع بين الفخامة والحداثة، وهو تركز على إبراز أنوثة المرأة، من خلال تفاصيل دقيقة وتطريزات توصف بـ "الفاخرة"، وقد ارتدت تصاميمها عدد من النجمات العالميات، ومنهم (كيري أندروود، وجينا رودريغيز، ولورا بيل بوندي)، وظهرت تصاميمها على السجادة الحمراء في حفلات الـ "أوسكار، والجرامي، والإيمي).

وأثارت فريدة تمرازا الجدل مؤخرًا، بتصميمها لـ إطلالة الفنان محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا 2025، حيث ارتدى زيًا مستوحى من الرموز المصرية القديمة، مصنوعًا يدويًا من الخرز والعملات المعدنية، ودافعت فريدة عن التصميم، مؤكدة أنه يمثل مزيجًا من التراث المصري والابتكار الفني.

وقالت فريدة تمرازا عبر حسابها بتطبيق إنستجرام “الزي الذي ارتداه محمد رمضان مصنوع من 225 جنيهًا ”عملة معدنية"، ومطرز بـ5789 حجرا على الياقة والحزام، واستغرق صناعته 226 ساعة".

زي محمد رمضان مستوحى من زي صبي الراقصة

تصميم فريدة تمرازا الأخير للممثل محمد رمضان، الذي ظهر فيه في فعاليات مهرجان "كوتشيلا فالي" 2025، تعرض لانتقاد وسخط المصريين، مؤكدين أن المصممة المصرية خانها فكرة التصميم، حيث قامت بتصميم ملابس مستوحاة من زي قديم كان يرتديه بعض الرجال، الذين كانوا يعملون مع "الراقصات" في فترات سابقة، وكان يطلق عليهم "صبى الراقصة"، الأمر الذي أخرج التصميم المصري الفرعوني من سياقة لعصر آخر، وهو مغاير في التصميم لأسلوب التصميم الفرعوني، ما أثار غضب المصريين.

ملابس محمد رمضان المثيرة للجدل، فيتو

تركز فريدة تمرازا، بشكل أساسي، في تصميمها على تمكين المرأة وتسلط الضوء على التراث المصري في أعمالها، فقد قدمت فريدة عام 2017 مجموعة "The Xecutive.. حصري"، التي صممتها بالكامل نساء، وكان هدفها تمكين النساء العاملات، وإبراز قوتهن وأناقتهم في بيئة العمل.

ملابس صبي الراقصة، فيتو

وأطلقت فريدة تمرازا مصطلح "TEMPOWERMENT"، الذي يجمع بين اسم علامتها "Temraza" وكلمة "Empowerment" أي التمكين، للتأكيد على رسالتها في تمكين المرأة من خلال الأزياء.

أزياء فريدة تمرازا من التراث القديم والحديث

وتستلهم فريدة تمرازا العديد من تصاميمها من التراث المصري القديم المصمم بأسلوب الحداثة، كما في مجموعة "Rise of the Pharaohs"، التي تهدف إلى إبراز قوة المرأة المصرية من خلال رموز فرعونية.



وكتبت جريدة جامعة "ليدز" البريطانية عن فريدة تمرازا، مصممة الأزياء المصرية، قائلة إنها: "مؤسسة ومديرة إبداعية لعلامة تمرازا للأزياء الراقية، التي انطلقت في ديسمبر 2012، وعرضت مجموعتها الأولى خلال أسبوع الموضة في باريس عام 2014".

جوائز عالمية لمصممة الأزياء المصرية

وأشارت جريدة جامعة "ليدز" إلى أن فريدة تمرازا فازت في أسبوع الموضة بباريس 2014، بجائزة أفضل مصممة أزياء، لتكون أول مصرية تفوز بالجائزة الأولى في هذا الحدث، مما ساهم في جذب اهتمام عالمي ونجاح العلامة التجارية. وكانت علامتها التجارية أيضًا قوة لا يستهان بها في أسابيع الموضة في لندن ولوس أنجلوس ونيويورك.

فريدة تمرازا خريجة الجامعة الأمريكية ومصممة أزياء مصرية، فيتو



وفي أسبوع الموضة في نيويورك عام 2017، فازت فريدة تمراز بجائزة "أفضل مصممة أزياء راقية"، كما اختارتها وزارة الخارجية الأمريكية لتمثيل مصر في برنامج القيادة للزوار الدوليين عام 2017.

وشاركت فريدة تمرازا في فعاليات السجادة الحمراء (جوائز الأوسكار، وجوائز جرامي، وجوائز إيمي برايم تايم، ومهرجان كان السينمائي). ومن بين المشاهير الذين ارتدين من تصميم فريدة تمرازا (مغنية الريف كاري أندروود، ونجمة برودواي لورا بيل بندي، والممثلة جينا رودريجيز).

مجموعات فريدة تمرازا لتمكين المرأة

وقامت مصممة الأزياء المصرية فريدة تمرازا بتصميم مجموعة "ذا إكسيكتيف"، وهي مجموعة خريف وشتاء عام 2017، التي خُصصت لتمكين المرأة، والتي صممها وأبدعها فريق نسائي بالكامل، وتميزت المجموعة بألوان بسيطة وبدلات مطرزة، مع سترات رسمية وسراويل قصيرة مصممة خصيصًا، بهدف تكريم المرأة العاملة القوية والأنيقة.

مصممة الأزياء فريدة تمرازا، فيتو



وعن مجموعة "ذا إكسيكتيف"، قالت فريدة تمراز: "صممتُ شيئًا للنساء التنفيذيات المشغولات، المستقلات، الناجحات، والقويات. صُممت هذه المجموعة للاحتفاء بالمرأة كركيزة أساسية في أي مجتمع".

واحتفت فريدة تمرازا بمجموعتها لربيع وصيف 2017، "صعود الفراعنة"، المستوحاة من مصر القديمة، وكانت المجموعة تهدف إلى عكس أصالة الثقافة المصرية، مع استلهام عناصر من عالم الموضة الحديث، قالت عنها فريدة إن: "ألوانها تُذكرنا بالفراعنة القدماء، لكن القصات والأشكال تتطلع إلى المستقبل. تهدف هذه المجموعة أيضًا إلى تمكين المرأة، من خلال تجسيد قوتها وأنوثتها.

المصممة المصرية العالمية فريدة تمرازا، فيتو



وفي بيان لها على الفيس بوك، كتبت تمراز: "نعم، سنعيد مصر إلى خارطة الموضة! سأبذل قصارى جهدي".

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