بعد إطلالة بدلة الرقص بأمريكا..عائلة أحمد زكي ترفض تجسيد محمد رمضان شخصية الفنان الراحل في مسلسل تليفزيوني

أعلن محمد رمضان منذ ثلاث سنوات أنه سيقدم مسلسلا دراميا عن حياة الراحل أحمد زكي تحت اسم الإمبراطور، ولكن بدون أسباب تأجل المشروع لأجل غير مسمي.

فيتو تواصلت مع أحد أفراد أسرة الراحل أحمد زكي الذي أكد رفض الأسرة بشكل تام تقديم محمد رمضان السيرة الذاتية للفنان الراحل، وأن المشروع الذي كان قد أعلن عنه رمضان لم يحصل علي أي تصريح من العائلة.

لوك محمد رمضان بحفلته الأخيرة

صدم الفنان محمد رمضان، الجمهور، باللوك المثير للجدل الذي ظهر به خلال الساعات القليلة الماضية، خلال إحيائه حفلا ضمن فاعليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر “رمضان” بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، وغطاء للصدر يشبه بدل الرقص الشرقي المصري، وتعرض على إثره لهجوم شعبي ونخبوي، حتى أن البعض طالب بمحاكمته.

https://x.com/wznono/status/1911600100918370504

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل، عددا من أشهر أغانيه، مثل مافيا ونمبر وان وغيرها، وسط تفاعل الجمهور. إطلالة رمضان الغريبة أثارت جدلا وتعليقات صادة في الفضاء الإلكترونية؛ بسبب طبيعتها التي تقترب من بدل الرقص الشرقي، ولا تناسب ملابس الرجال من قريب أو بعيد. ويتعمد رمضان الظهور بإطلالات غريبة في المناسبات الغنائية التي يظهر بها، حيث ظهر من قبل بملابس شفافة.

مهرجان كوتشيلا الموسيقي

"كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

وكانت ياسمين صبري قد أوقفت الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد اعتذاره الرسمي عبر إنستجرام، حيث كتب لها: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة"، فيما أكد محاميها أنها قبلت اعتذاره بعد التوصل إلى حل ودي.

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