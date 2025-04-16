الأربعاء 16 أبريل 2025
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سياسة

اقتراح برلماني بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدعو "محمد رمضان" وشطبه من سجلات نقابة المهن التمثيلية، على خلفية ظهوره في حفل بأمريكا بما يسيء للمجتمع المصري.

فعاليات رياضية أو فنية

وقالت النائبة- في مقترحها-: يحرص مختلف مشاهير العالم عند تمثيلهم لدولهم خارج حدود وطنهم للمشاركة في فعاليات رياضية أو فنية أو غيرها على الظهور في أفضل صورهم، حيث لا يمثلون أنفسهم وإنما ثقافة الدول القادمين منها لاسيما إذا كانت هذه الدول ذات إرث حضاري وثقل تاريخي.

وأضافت في مقترحها: الكثير من مشاهير الفن عربيًا وأجنبيًا على حدٍ سواء يؤمنون تمامًا بأهمية الفن في تعزيز القوة الناعمة لأوطانهم، باعتبار الفن اللغة المشتركة بين مختلف شعوب العالم، وهو ما نعول عليه في مصر على أبنائها من الفنانين.

بيئة العنف لدى الشباب والمراهقين

وذكرت، أن مصر التي خرج من رحمها العشرات من الفنانين لم نر أحدا منهم أساء للفن المصري مثل المدعو "محمد رمضان"، منذ ظهوره على الساحة الفنية من أعمال درامية كان لها بالغ الأثر في نمو بيئة العنف لدى الشباب والمراهقين نتيجة تأثرهم به، لذا أصبحنا نرى أجيالًا تتأثر بمظهره وسلوكه الذي يظهر في أعماله السينمائية.

وتابعت "رشدي"، منذ أيام ظهر محمد رمضان في مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون، الذي أُقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بملابس غير لائقة أشبه ببدلة الرقص، وهو ما يشكل إساءة كبيرة لصورة بلدنا أمام الخارج.

ضوابط صارمة ومعايير حازمة

ونوهت إلى أن الكثير من دول العالم تضع ضوابط صارمة ومعايير حازمة تجاه مشاركة مشاهيرها عند السفر إلى الخارج، حيث عند خروجه من موطنه يصبح بمثابة سفيرًا لها ولا يمثل نفسه فقط وهو ما يتعين عليه الالتزام بها حتى يكون صورة مشرفة لوطنه.

ظهور الفنان محمد رمضان على الساحة الفنية

وتساءلت "مي رشدي"، منذ ظهور الفنان محمد رمضان على الساحة الفنية ماذا قدم للفن المصري ؟، ماذا أضاف للقوة الناعمة لوطنه بالخارج ؟.

 وشددت على أن ما يفعله الفنان محمد رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية الرقم 35 لسنة 1978، طبقًا لنص المادة (12) من القانون ذاته، والذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.

نقابة المهن التمثيلية

وطالبت النائبة مي رشدي، نقابة المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدعو "محمد رمضان" وشطبه من سجلاتها، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

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