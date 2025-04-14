هيونداي نسكو 2025، شهدت الساعات الماضية كثرة البحث عن مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواصفات سيارات هيونداي نسكو الهيدروجينية، التي تنتمي لفئات السيارات الاقل تلوث وضررآ بالبيئة، وجاء ذلك بالتزامن طرح السيارات الكهربائية موديل 2025 والاخري التي تعمل بالهيدروجين بالأسواق العالمية للحد من التلوث والحفاظ علي البيئة من الانبعاثات الكربونية.



أسعار ومواصفات سيارات هيونداي نسكو موديل 2025

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات هيونداي نكسو الهيدروجينية موديل 2025 عالميًا، قبل طرحها في السوق المصري ويصل سعر الفئة الأولى 60,000 دولار ويصل سعر ثاني فئة نحو 63,500 دولار، مع العلم أن الاسعار تتغير وفقا للأوضاع الاقتصادية العالمية.



مواصفات سيارات هيونداي نكسو 2025



حصلت سيارات هيونداي نكسو 2025، علي محرك يعتمد على خلايا الوقود الهيدروجيني بقوة 95 كيلووات، مع محرك كهربائي بقوة 161 حصانا، وعزم أقصى للدوران 395 نيوتن متر، وبتقنيات الجر الأمامي، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

معدل شحن سيارات هيونداي نكسو 2025



وتسير سيارات هيونداي نكسو 2025 نحو 666 كيلومتر، للشحنة الهيدروجينية، ومن خلال القدرات المتطورة لوظائف المحرك، تحتاج السيارة حوالي 9.2 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تصميم سيارات هيونداي نسكو 2025

حصلت سيارات هيونداي نسكو موديل 2025، علي العديد من التجهيزات أبرزها شاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مثبت سرعة تكيفي، نظام صوتي ترفيهي يبدأ من 6 مكبرات، مصابيح ترحيب، إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED.

أنظمة امان وسلامة سيارات هيونداي نكسو موديل 2025



حصلت سيارات هيونداي نسكو موديل 2025، علي العديد من الأنظمة الامنه لحماية السائق من حوادث الطرق نرصدها في السطور التاليه وهي:-

-جنوط رياضية تتراوح بين 17 و19 بوصة

-نظام المساعدة على ركن السيارة

- مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا

-حساسات مطر وضوء

- فتحة سقف كهربائية

-وسائد هوائية بعدد 6

- نظام رصد النقاط العمياء

-التحذير من التصادم والحفاظ على المسار.

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