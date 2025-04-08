هيونداي تتصدر مبيعات السيارات خلال شهر مارس

مبيعات شركات السيارات استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، مبيعات شركات الزيرو المرخصة خلال شهر مارس الماضي وكانت سيارات هيونداي في المقدمة بعد ترخيص 1.687 سيارة.



إجمالي مبيعات شركات الملاكي في مارس بمصر



ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ترتيب مبيعات شركات الملاكي في مارس الماضي بمصر وفق التالي:



1- سيارات هيونداي 1.687 سيارة.

2- سيارات نيسان 1.459 سيارة.

3- سيارات شيري 1.394 سيارة.

4- سيارات MG بعدد 1.151 سيارة.

5- سيارات مرسيدس 974 سيارة.

6- سيارات كيا بعدد 750 سيارة.

7- سيارات فيات 742 سيارة.

8- سيارات فولكس فاجن 609 سيارة.

9- سيارات تويوتا 586 سيارة.

10- سيارات جيتور 486 سيارة.





مبيعات السيارات الملاكي في فبراير بمصر



وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ترتيب مبيعات الملاكي في مصر كالتالي خلال فبراير الماضي:



1- سيارات هيونداي بعدد 1.729 سيارة.

2- سيارات نيسان 1.537 سيارة.

3- سيارات شيري 1.517 سيارة.

4- سيارات MG بعدد 1.269 سيارة.

5- سيارات مرسيدس 760 سيارة.

6- سيارات كيا 668 سيارة.

7- سيارات جيتور 617 سيارة.

8- سيارات فولكس فاجن 532 سيارة.

9- سيارات شيفروليه 491 سيارة.

11- سيارات تويوتا 417 سيارة.

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