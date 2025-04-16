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اقتصاد

الرقابة الإدارية تكشف النقاب عن قضايا في المحليات بالقاهرة

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

كشفت هيئة الرقابة الإدارية النقاب عن عدد من قضايا الفساد في المحليات بمحافظة القاهرة.

وتضمنت وقائع تلك القضايا ضبط ثلاث متهمين رئيس أحد الأحياء بجنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي ومدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة.

قضايا الفساد في المحليات بمحافظة القاهرة

وشملت قائمة الاتهامات قيام رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي باستغلال سلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية.

وكذلك قيام مدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة باستغلال سلطاته الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء للمواطنين وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية.

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وتم ضبط المتهمين حال تقاضيهم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة وإحالة القضيتين في المحاكم المختصة وقد صدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد سبع سنوات والحبس خمس سنوات والغرامة المالية.

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