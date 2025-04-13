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حوادث

إحالة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة بتهمة الرشوة للجنايات

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة، بتهمة استغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص إلى محكمة الجنايات.


ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء بالقاهرة

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.


وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

وجارٍ متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقًا للإجراءات القانونية.

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نيابة مصر الجديدة محافظة القاهرة حي مصر الجديدة هيئة الرقابة الإدارية

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