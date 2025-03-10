الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة الإدارية: الجنايات تحكم بسجن 24 من المتلاعبين بالدعم وتغرمهم 24 مليون جنيه

هيئة الرقابة الإدارية،
هيئة الرقابة الإدارية، فيتو

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.

منظومة السلع التموينية المدعمة

وأضافت الهيئة، أن ذلك جاء في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات. 

أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكمًا رادعًا بمعاقبة ٢٤ من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة السادة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرقابة الإدارية منافذ مشروع جمعيتي وزارة التموين النيابة العامة منظومة التموين

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، الرقابة الإدارية تتدخل في الحلقة الـ 9 من الكابتن

الرقابة الإدارية تضبط موظفًا استغل منصبه للتربح وتشيد بمهندس رفض رشوة في مخالفات بناء

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية يكشف مفاجأة حول وفاة الطالبة إيمان مصطفى

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

إصلاح جمركي صارم، مدبولي: لا مكان للمهربين في مصر

منوعات

المزيد

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

علي جمعة يشرح علاقة الجن بالقطة السوداء 13 سببا يمنع الملائكة من دخول البيت ( فيديو)

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية