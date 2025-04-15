بمشاركه الرقابة الادارية، افتتاح الدورة التدريبية الأولي في مجال مكافحة الفساد بسوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، واللواء وليد نافع، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والعقيد فؤاد درويش عضو الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فعاليات الدورة التدريبية الأولى في الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تُعقد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من عمداء الكليات والقيادات الجامعية.

وخلال كلمته اكد الدكتور حسان النعماني أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتهج خطط محكمة لمكافحة الفساد والحد منه، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لمظاهر الفساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة في دعم منظومة الشفافية والحفاظ على المال العام يُعد نموذجًا يُحتذى به، ويسهم في ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة، لا سيما في المؤسسات التعليمية التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الوطن.

مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود للحد من آثاره

وأكد النعماني أن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود للحد من آثاره السلبية على المجتمع، وتعزيز مستوى الخدمات العامة لصالح المواطنين، موضحًا ان تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في بناء منظومة إدارية رشيدة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، حيث تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بتثقيف منتسبيها حول مخاطر الفساد وسبل مكافحته.

الرقابة الإدارية تعد إحدى مبادئ الشفافية والحفاظ على المال العام

وقال اللواء وليد نافع إن هيئة الرقابة الإدارية تعد إحدى الركائز الأساسية في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، حيث تأسست على مبادئ الشفافية والحفاظ على المال العام، وتسعى بشكل مستمر إلى تفعيل دورها في تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي ومكافحة الفساد، باعتباره خطوة ضرورية لتطوير الأداء الإداري وتحقيق التنمية المستدامة،

تحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد

وأضاف نافع : إن تعزيز الإجراءات الرقابية بات يمثل حاجة ملحة في الوقت الراهن، ليس فقط لضمان حسن سير العمل الحكومي، ولكن أيضًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم آليات الحوكمة الرشيدة. مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على الشفافية والمساءلة

مناقشة قضايا واقعية ذات صلة لمكافحة الفساد في نشر ثقافة النزاهة

وخلال كلمته أكد العقيد فؤاد درويش أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يسهم في تطوير المجتمع بشكل عام، والمجتمع الجامعي على وجه الخصوص. وتتميز الدورة بتنوع محتواها التدريبي لتلبية احتياجات مختلف الفئات المشاركة، حيث سيتم خلالها تناول عدد من المحاور المهمة التي تعكس رؤية الهيئة وأهدافها، إلى جانب عرض نماذج وتجارب ناجحة، ومناقشة قضايا واقعية ذات صلة. كما تسلط الدورة الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في نشر ثقافة النزاهة، فضلًا عن استعراض أثر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى الدولة بشكل عام.

٩٣ من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بالجامعة يشاركون فى فعاليات

وأوضح الدكتور أحمد عاطف مدير عام رعاية الشباب المركزية أن فعاليات الدورة تستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها نحو ٩٣ من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بالجامعة، ويحاضر بها اللواء وليد نافع، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والعقيد فؤاد درويش عضو الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد واللواء ممدوح زيدان خبير استشاري حر ادارة الأزمات.

وتضمنت فعاليات التدريب التعريف بالفساد، وأسبابه، وأنواعه، وأثاره السلبية على المجتمعات، ودور هيئة الرقابة الإدارية فى الوقاية من الفساد ومكافحته، كما تناول الإدارة وأخلاقيات العمل، والاستراتيجيات المختلفة للحد من الفساد فى بيئة العمل،الحوكمة في مواجهة الفساد، وفي ختام فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي تم تبادل الدروع التذكارية.

وجدير بالذكر ان هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة مصرية تتبع رئيس الجمهورية. تأسست بالقانون رقم 54 لسنة 1964، تأسست بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

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