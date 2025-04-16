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اقتصاد

سلامة الغذاء: تسجيل المنتجات شرط للتصدير وضمان للإفراج السريع

تصدير المنتجات
تصدير المنتجات

أكد الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرا إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها.
 

صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية

 جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات  الندوة الإلكترونية عبر تطبيق "زووم" والتى نظمها  المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية"، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدرة.

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وأكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن ترسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها.

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء المملكة العربية السعودية صادرات الصناعات الغذائية الافراج الجمركي

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