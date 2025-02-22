التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي الخاص ب (المعيار العالمي لسلامة الغذاء BRCGS "الاصدار التاسع" ) لمحطات التعبئة الخاصة بـالخضروات والفاكهة للشركات أعضاء المجلس بالمناطق الصناعية المستهدفة من جانب المشروع.

ويتم التنظيم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جي اي زد) من خلال مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة JPSME.

وتم تقديم مقدمة عن المعيار العالمى لسلامة الغذاء BRCGS "الإصدار التاسع".

واستهدفت ورشة العمل أخصائي الجودة العاملين بمحطات تعبئة الخضراوات والفاكهة.





وتم تناول الورشة الموضوعات التالية:

- ثقافة سلامة الغذاء، خطة سلامة الغذاء

- نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

- اعتماد الموردين والمواد الخام، الإجراءات التصحيحية والوقائية

- خطة حماية الأغذية، تقييم نقاط الضعف

- أهمية النظافة الشخصية، وكذلك التعرف على مناطق الإنتاج الخطرة



وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

وكشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

القطاع الزراعي يساهم في الاقتصاد بـ 15% من الناتج المحلي

وأكد علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يشغل اهتمامات الدولة، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 20% من المشتغلين بجمهورية مصر العربية، فيما تمثل الصادرات الزراعية 25% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأوضح عبد المحسن أن القطاع رغم الزيادة السكانية وفر الغذاء وتواجد فائض 8.6 مليون، وأكمل أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة.

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