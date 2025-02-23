غرفة الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل في دمياط للتدريب على معايير سلامة الغذاء (صور)

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"

نظّمت غرفة الصناعات الغذائية ورشة عمل بمدينة دمياط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، لمناقشة آليات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الممول من شركة ميثانكس مصر، وذلك بحضور الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية،والدكتورة بريهان توفيق مدير منظمة العمل الدولية



تحت اشراف المهندسة ريهام غازي مدير التدريب والتقييم بغرفة الصناعات الغذائية وحبيبة محمد ومتابعة المهندسة هدي عوض مدير العلاقات العامة بشركة ميثانكس مصر

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس أشرف الجزيرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

استهدفت الورشة تدريب عدد من الشباب علي التعامل مع المأكولات والحلويات ومنتجات الالبان بطريقة صحية والتدريب على معايير سلامة الغذاء لضمان تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية القطاع.

كما تناولت الورشة تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط وغرفة الصناعات الغذائية لدعم صناعات الحلويات ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى تطبيق معايير سلامة الغذاء في المطاعم والمنشآت الغذائية.

كما سيتم عمل ورش عمل اخري بعد عيد الفطر، حيث تشمل المرحلة الثالثة تدريب 100 متدرب من العاملين بقطاعي الأغذية والفنادق كل ورشة عمل على مدار 10 أيام، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والحياتية، والتدريب على معايير سلامة الغذاء لضمان تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية القطاع.



كما تناولت الورشة تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط وغرفة الصناعات الغذائية لدعم صناعات الحلويات ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى تطبيق معايير سلامة الغذاء في أحد مصانع منتجات الالبان في مدينة دمياط الجديدة وسيتم إطلاق ورش عمل تستهدف أصحاب المشروعات والمصانع لمساعدتهم في تطوير أعمالهم والارتقاء بجودة الإنتاج.



وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل على تطوير القطاع الصناعي الغذائي من خلال تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما شددت على أهمية دعم المرأة في المشروعات الصغيرة من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يساهم في تحسين مهاراتهن وتعزيز فرص نجاح مشروعاتهن.

ورشة عمل لغرفة الصناعات الغذائية بدمياط



وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريبية جديدة بعد شهر رمضان، تستهدف مزيدًا من المصنعين والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، ضمن جهود غرفة الصناعات الغذائية ومحافظة دمياط لدعم وتطوير القطاع وتحقيق معايير الجودة والسلامة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تسعى إلى تعزيز استدامة العمالة الفنية في المنشآت الصناعية، ورفع كفاءتها، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاع.

وتواصل الغرفة جهودها في دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما ينعكس إيجابيًا على قطاع الصناعات الغذائية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

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