الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

تقرير: إسرائيل تخطط لاغتيال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني لهذا السبب

قائد سلاح الجو في
قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، فيتو

أفادت صحيفة "جيروازليم بوست"، نقلا عن مصادر إسرائيلية بحثية، فإن أحد السيناريوهات التي قد تلجأ لها إسرائيل هو اغتيال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، بهدف تقويض أي اتفاق نووي "ضعيف" قد تُبرمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع طهران، وجر إيران إلى مواجهة مباشرة.

إسرائيل تستفز طهران للرد بهجوم مباشر جديد

وبحسب الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر في مراكز أبحاث، فإن الخطة الإسرائيلية المحتملة تقوم على تنفيذ عملية اغتيال استباقية تستفز طهران للرد بهجوم مباشر جديد، ما يمنح إسرائيل المبرر لشن ضربة واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية، حتى في حال توقيع اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.

وكان حاجي زاده قد أعلن سابقًا مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل عام 2024، الذي شمل أكثر من 400 صاروخ باليستي، إلا أن الهجوم لم يسفر عن إصابات مباشرة، بسبب منظومات الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي، بحسب ما نقلته الصحيفة.

 المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران

 وتخشى إسرائيل، وفق التقرير، من أن تتضمن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران تنازلات كبيرة، ما سيمنح طهران وقتًا إضافيًا لتعزيز مشروعها النووي. واعتبر ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في إسرائيل، أن "الضغط الأقصى بدأ يؤتي ثماره"، داعيًا إلى التصعيد ودراسة "الخيار العسكري الجدي" لإسقاط النظام الإيراني.

 انخراط إدارة ترامب في مفاوضات نووية 

من جانبه، حذر جاكوب ناجل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من انخراط إدارة ترامب في مفاوضات نووية دون الحصول على تنازلات جوهرية من إيران، محذرًا من أن النموذج التفاوضي الذي يقوم على "الأقل مقابل الأقل" قد يمنع إسرائيل من تنفيذ ضربة عسكرية حاسمة، ويعيد تمكين إيران من استئناف برنامجها النووي.

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