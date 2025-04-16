محافظ القاهرة يتفقد متحف نجيب محفوظ (صور)

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بتكية أبو الذهب بحى الجمالية فى إطار احتفاء الدولة بأديب نوبل تحت شعار "محفوظ في القلب".

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة، وعدد من الطلبة المشاركين في معرض " اصنع وابدع" المقام بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفاء بنجيب محفوظ يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية تكريم رموزها وقاماتها الفكرية والإبداعية، وتعريف الأجيال الجديدة بها.

المتحف يتناول عدة مراحل من سيرة الأديب نجيب محفوظ، كما يحوى مقتنياته الأدبية والشخصية، والجوائز التي حصل عليها محليًا وعالميًا وفي مقدمتها جائزة نوبل من خلال قاعات العرض المتحفي ما بين نشأته وحياته الشخصية، مرورًا بمشواره الأدبي ككاتب مرموق.

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