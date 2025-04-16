الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفنى

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال افتتاح معرض التعليم الفنى وورش العمل

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح معرض التعليم الفنى وورش العمل" اصنع وابدع  "  بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر بمشاركة ٣٨ مدرسة صناعى.

 

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وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.


وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا فى كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم، مشيرا إلى أن سيتم بحث إقامة معارض دائمة لتسويق منتجات الطلاب.

شهد المعرض م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وسماح إبراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم،  وعدد من قيادات المحافظة.

 ويضم المعرض منتجات طلبة مدارس التعليم الفني بتخصصاته المتنوعة، والمنتشرة على مستوى محافظة القاهرة التي يقترب عددها من ٣٠٠ مدرسة فنية، ويشمل المعرض ورش عمل متعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية «الطباعة والنسيج، الفخار، الزخرفة»، ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع، وورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج مع إحدى شركات السيارات العالمية في مصر.


كما يضم المعرض السنوي، معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.

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