صحة الأقصر: الكشف على 2669 حالة خلال القوافل الطبية العلاجية

قال الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر إنه على مدار شهر فبراير بلغت أعداد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية 2669 حالة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية لسير أعمال القوافل الطبية العلاجية المجانية التى تنظمها مديرية الشؤون الصحية بهدف توصيل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين في المناطق المحرومة.

حصاد القوافل الطبية بمحافظة الأقصر خلال شهر فبراير 2025



وأضاف وكيل صحة الأقصر أنه على مدار شهر فبراير نظمت المديرية بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمدن عدد 4 قوافل كلا منها أستمرت أعمالها على مدار يومين، وكانت القوافل على النحو التالى الأسبوع الأول بوحدة الندافين الصحية بمدينة الطود وتم الكشف على 589 حالة، والأسبوع الثانى بوحدة الديمقراط بمدينة أرمنت وتم الكشف على 695 حالة، بينما أقيمت قافلة الأسبوع الثالث بالوحدة الصحية بحاجر الأقالتة وتم الكشف على 735 حالة، وكانت قافلة الأسبوع الرابع بوحدة الحميدات شرق الصحية بمدينة إسنا وتم الكشف على 650 حالة.



وأشار إلى أن أعمال القوافل تضمنت الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة ـ الأطفال ـ الجلدية ـ باطنة ـ جراحة ـ عظام ـ خدمات الأشعة والتحاليل إلى جانب كشف عشوائي سكر وضغط).



وأكد وكيل صحة الأقصر أن القوافل الطبية العلاجية من ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والمناطق المحرومة.



يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

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