استياء محافظ الدقهلية من مستوى النظافة بشوارع المنصورة ويأمر المسؤولين: مفيش نوم لحد ما تنضف (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة ليلية بمدينة المنصورة، وأعرب عن استيائه من مستوى النظافة.



وكلف محافظ الدقهلية، بحملة نظافة تعمل طوال الليل بمنطقة العبور بالمجزر، وشارع أحمد ماهر وشارع جيهان: "مفيش نوم لحد ما تنضف وتترفع كفائتهم".

كما كلف برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وتغليظ العقوبة في حالة تكرار إشغال الشارع وإعاقة حركة السير والمرور.

برفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة

واستدعى محافظ الدقهلية اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ورئيس حي غرب المنصورة، ونائب رئيس حي غرب، ووجه إليهم برفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة بالمناطق المشار إليها، وعلى الفور بدأت المعدات الآن يرافقها عمال النظافة التابعين للحي، وشركات النظافة، في البدء برفع كفاءة النظافة بالأماكن المذكورة، ولن يبرحوا المناطق حتى يتم رفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة منها، ورفع كفاءة النظافة.

حملة مكثفة صباح الغد لضبط النباشين

كذلك كلف محافظ الدقهلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأحمد ماهر نائب رئيس الحي، بشن حملة مكثفة صباح الغد لضبط النباشين غير الملتزمين والتحفظ على التروسيكلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل نباش يتسبب في عرقلة أعمال منظومة النظافة وإلقاء القمامة بأرض الشارع.

ووجه لرئيس حي غرب، بالتعاون مع إدارة المخلفات المتكاملة، باستمرار متابعة أعمال النظافة على مدار الورديات الثلاثة، ومتابعة شركات الكنس والجمع المنزلي وبذل المزيد لرفع الكفاءة، وكلفهم ببعض المهام التي تخص خدمات النظافة، وسرعة تنفيذها حتى لو استمر العمل للصباح، وعبر عن عدم رضاه عن مستوى النظافة بعدد من شوارع الحي.

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد الليلة عدد من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع، حيث تفقد شوارع، المشاية، والجمهورية، والجلاء، وشارع مستشفى الصدر، وشارع جيهان، وشارع أحمد ماهر، وشارع بورسعيد، وشارع عبد السلام عارف، ومساكن العبور بالمجزر، ومدينة مبارك.

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