801 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي في 2024 بزيادة 66.5 % عن العام السابق

جددت الجمعية العامة للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي ثقتها في عبد الفتاح الجبالي رئيسًا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لفترة رئاسية جديده، جاء ذلك خلال إنعقاد أعمال الدورة العادية "التاسعة والعشرون" أمس الثلاثاء برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

واعتمدت الجمعية القوائم المالية للعام المالي 2024، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 801 مليون جنية مقارنة بصافي ربح عام 2023 الذي بلغ 481.6مليون جنية، بنسبة زيادة قدرها 66.5% عن العام السابق، وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 3.77 جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ 2.27 جنية،وبلغت الايرادات المحققة خلال العام المالي 2024 مبلغ 1.109 مليار جنيه مقابل 874.50 مليون جنيه خلال العام المالي 2023، بزيادة قدرها 234 مليون جنيه عن العام السابق، وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم .

كما وافقت علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2024.



وإستعرض الجبالي عدد من الإنجازات التي تحققت خلال العام المالي 2024، وساهمت بشكل كبير في تعظيم إيرادات الشركة، وارتفاع قيمة السهم بها، بصورة تعبر عن قوة مركزها المالي.

ومن أبرز هذه الإنجازات التوسع الكبير في مجال تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، من خلال النجاحات الغير مسبوقة التي حققتها لجنة مصر للأفلام بالمدينة في فتح أفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج السينمائي العالمي، لتصوير أعمالها في مصر، حيث قدمت اللجنة كافة التسهيلات الجمركية واللوجستية والخدمات الإنتاجية لتنفيذ هذه الأعمال دون أي معوقات أو صعوبات إدارية، وفي هذا الإطار أكد الجبالي أن المدينة قد حصلت علي دعمًا قويًا من اعلي السلطات والجهات السيادية في الدولة من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق مزيدًا من النجاح والتقدم في هذا الشأن ووضع مصر علي الخريطة السينمائية العالمية،، وقد قامت اللجنة خلال الاربع سنوات الماضية بالاشراف علي التصوير اكثر من 70 عملًا روائيًا من مختلف الجنسيات في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية، في جمهورية مصر العربية.



وشهد عام 2024 تطوير وتحديث عددًا من الانشطة التي تدر عائد علي الشركة بشكل كبير ، ومن أهمها مركز إحياء التراث السمعي والبصري، والذي يلعب دورًا هامًا في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، حيث ساهم بإيجابية في الإنفتاح علي الأسواق العربية والمصرية، وقام بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي، حيث قام المركز بترميم عدد 2700 نسخة من جريدة مصر السينمائية التي تملكها الهيئة العامة للاستعلامات إضافة إلي 61 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا، وكذلك ترميم كافة الأفلام التسجيلية التي ترصد مراحل بناء السد العالي.

وتناول الجبالي عمليات التحديث والتطوير المستمرة لإستديوهات المدينة بتزويدها بإحدث الاجهزة اللازمة ووصل عددها إلي 92 استديو ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية، وكذلك تطوير مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بأحدث التقنيات في مجال البث.



كما أشار الجبالي الي التحديث والتطوير، الذي شهده مركز التدريب بالمدينة up skill ، والذي توسع بشكل كبير في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والاجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات ( عرب سات ).



ونوه أيضًا إلي عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق " موفنبيك " مدينة الإنتاج الإعلامي ، حيث تم تجديد أكثر من 30 غرفة وجناح به وقد بلغ صافي ربح الفندق في نهاية العام السابق مبلغ 308.70 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد إشار الجبالي إلي اعتزام المدينة إلي إنشاء فندق 4 نجوم في إطار سياستها الهادفة إلي فتح إفاق استثمارية جديدة لتعظيم الايرادات وزيادة معدلات العائدات والربحية، بما يحقق الصالح العام للملاك والمساهمين، وتأتي تلك الخطوة تزامنًا مع توجه الدولة المصرية لجذب وتشجيع الإستثمارات بمنطقة الأهرامات وقرب إفتتاح المتحف المصري الكبير.



وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الامور الإيجابية، أدت بشكل ملحوظ إلي تحسن الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 21 جنيهًا للسهم الواحد، مضيفًا أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حاليًا لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الايرادات، ومنها مشروع إنتاج مسلسل " طلعت حرب " كرمز للرأسمالية المصرية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.



وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن إعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد، وإخلاص من أجل رفعة المدينة، وكذلك تقديره لكافة العاملين علي مجهوداتهم البناءة، مؤكدًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي لا تألوا جهدًا في سبيل الارتقاء بمصلحة الشركة والمساهمين من أجل وضعها في مكانتها الطبيعية، الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة.

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