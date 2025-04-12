مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل ونجلة شقيقتها مصرعهن غرقا، وأصيب ٣ آخرين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب توكتوك يستقلونه في ترعة، بطريق الدلنجات / طيبة داخل نطاق محافظة البحيرة، بسبب تصادمه بسيارة نقل.

انتشال الجثتين من الترعة

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلى مكان الحادث وبالمعاينة تبين مصرع وإصابة ٥ أشخاص بينهم ربة منزل وقريبتها، وتم نقل الجثث والمصابين بعد انتشال الجثتين من الترعة إلى مستشفى الدلنجات لإسعاف المصابين وتلقي العلاج اللازم.

عرض المتهم على الطب الشرعي بدمنهور

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط "عبد الخالق أحمد أبوسيف" سائق السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت عرض المتهم على الطب الشرعي بدمنهور لأخذ منه عينة وإجراء التحليل اللازم لبيان عما إذا كان المتهم يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

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