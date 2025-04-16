مشهد يكسر القلب، لحظة خروج طفلة فلسطينية حية من تحت الأنقاض بمعجزة (فيديو)

خروج طفلة فلسطينية حية من تحت الأنقاض، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، لطفلة فلسطينية، لا يتعد عمرها 3 أعوام، دفنت تحت أنقاض منزل عائلتها، جراء قصف الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، والمفارقة أنها خرجت حية، بعد اعتقاد المنقذين الفلسطينيين أن الطفلة لقيت مصرعها تحت الأنقاض.

معجزة طفلة فلسطينية خرجت حية من تحت الأنقاض

يظهر مقطع الفيديو المؤلم، المنقذين الفلسطينيين، وهم يبحثون تحت أنقاض المنزل، الذي هُدم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وبالبحث وجدوا طفلة صغيرة تحت أنقاض المنزل، اعتقدوا أنها قد توفيت، وأخذوا يرددون "عصافير الجنة.. على الجنة.. الله يرحمها".

الطفلة الفلسطينية الحية تفتح عينيها، فيتو

لكن القدر كان له رأي آخر، فعند تحريك الطفلة من تحت الأنقاض بدأت تفتح عينيها وتتحرك، الأمر الذي أثار فرحة المنقذين، الذين أخذوا يصرخون قائلين: "فتحت عيونها تحركت.. عايشه"، وأخذوا ينادون على الإسعاف، لإجراء اللازم.

مقطع خروج الطفلة من غزة حية، بعد أن ظن أهلها أنها قد فارقت الحياة، أثار حالة ممزوجة من الفرحة والحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض عبر عن سعادته لخروج الطفلة حية من تحت أنقاض منزلها، فيما عبر آخرون عن حزنهم لمشهد تحمل الأطفال لكل هذا الألم والعناء على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المقطع أثار بكائهم على على الطفلة الفلسطينية وكل أطفال وأهل غزة.

خروج طفلة حية من تحت الأنقاض يثير الذهول

عبر الناشطة تشو بربر عن حزنها فقالت: "قلوبنا وجعتنا يارب انصرهم عاجلا غير ٱجلا".

أما البلوجر هبة زبدان فقالت: "سبحان الله إن الله على كل شيء قدير.. الحمد لله الذي ردها لأهلها بسلامة ويفرج عنهم كربهم"

وعلقت البلوجر ورد الجوري فقالت: "يا إلهي أنها معجزة سبحان الله..لها عمر"

وعلق عدد من النشطاء قائلين: "بقدر سعادتنا لخروج الطفلة حية من تحت الأنقاض لكن صمتها وذهولها أبكاني، الطفلة تحمل بداخلها ألم أكبر منها ويكفي العالم، اللهم عليك بالاحتلال الغاشم"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف غزة

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 26 يومًا، واستمرت في قصفها للعديد من المناطق بقطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.

خروج طفلة حية من تحت أنقاض منزلها بغزة، فيتو



وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، عن إصابة الآلاف من الفلسطينيين، واستشهاد المئات، من بينهم أطفال، حيث قصف الاحتلال خيمة للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وأسفر ذلك عن استشهاد 4 فلسطينيين، جراء غارة جوية استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس، و3 إصابات بنيران أطلقتها طائرات مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي قرب ساحة الشوا في حي الدرج، وشهيد في قصف لمنطقة السطر الشرقي شمال خان يونس، و3 شهداء وإصابة آخرون في قصف استهدف خيمة للنازحين داخل مدرسة بيت لاهيا الجديدة قرب مفترق الشيخ زايد.

كما أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد واحد وإصابة آخرون في قصف مماثل على خيمة للنازحين في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، واستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بسبب قصف جوي على نقطة لشحن الهواتف قرب مفترق السامر، وإصابة عدد من المواطنين في قصف طال مجموعة من السكان في منطقة البصّة بدير البلح، وشهيدان في قصف مدفعي على محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرقي غزة، بينما قضى آخر إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة وسط مدينة خان يونس.

كما قام جيش الاحتلال بتفجير مبانٍ في الأحياء الشمالية من مدينة رفح جنوب القطاع، في وقت قصفت فيه الطائرات المروحية الإسرائيلية منازل في حي التفاح شرق مدينة غزة، وأطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من الحي. للمزيد من التفاصيل حول العدوان والغارات وعمليات القصف، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام بغزة.

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