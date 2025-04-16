19 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء باستشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، في محاولة من الاحتلال لتنفيذ مخطط التهجير.

وفي السياق ذاته قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير نشر اليوم الأربعاء: "إن قطاع غزة، الذي يشهد هجوما إسرائيليا واسع النطاق منذ أكثر من 18 شهرا، أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يساعدونهم".

قوات الاحتلال الإسرائيلية تستأنف توسيعها لهجومها العسكري

وأضافت المنظمة إنه "مع استئناف قوات الإحتلال الإسرائيلية وتوسيعها لهجومها العسكري جوًّا وبرًّا وبحرًا على قطاع غزة، فلسطين، متسببةً في تهجير السكان قسرًا ومنع وصول المساعدات الأساسية عمدًا، تُدمر حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل ممنهج".

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