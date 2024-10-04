لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

لم تنتهِ المشاهد والقصص المأساوية لـ أطفال غزة والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضدهم، وفي مشهد جديد يحمل مأساة طفلة فلسطينية استشهدت في قصف إسرائيلي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين

وعثر بعض الأشخاص على وصية الطفلة الفلسطينية رشا، صاحبة الـ 10 سنوات، أسفل أنقاض منزل، والتي كتبتها بخط يدها الصغيرة، قبل استشهادها في القصف الإسرائيلي على شرق مدينة غزة، وقد أوصت عائلتها بتوزيع مقتنياتها بين بنات خالاتها وبنات أعمامها.

وصية طفلة فلسطينية استشهدت في قصف إسرائيلي

وجاء في وصية الطفلة رشا: "أرجو أن لا تبكوا علي، لأنني أتعذب عندما أراكم تبكون، أتمنى توزيع ملابسي على المحتاجين، وإكسسواراتي على رهف ولانا ومروان وبتول، يجب أن تذهب صناديق الخرز إلى بتول".

وأضافت: "أما مصروفي الشهري الذي يبلغ 50 شيكلًا، فأريد أن يذهب نصفه إلى رهف والنصف الآخر إلى أحمد، أود أن تحصل بتول على ألعابي، وأخيرًا من فضلكم لا تصرخوا على أخي أحمد، أرجو الالتزام بالوصية".